影／改裝噪音車深夜擾民 汐警2月共開罰64萬

改裝車橫行，巨大噪音深夜擾民，為防範年輕人及改裝車族聚集夜遊，從事飆車、競速等危險駕駛行為，汐止警分局今年1月至2月，採不定時、不定點方式，會同環保局等單位，加強攔查違法改裝車輛，以防制噪音車、危險駕車妨害道路交通安全及擾亂社會安寧，累計取締144件，共開罰64萬元。

汐止警分局昨晚以威力路檢、巡邏等方式，在轄區內噪音車經常出沒的新台五路一段國道三號涵洞及汐萬路一段國道一號涵洞等處，設置攔查點，針對危險駕車及改裝噪音車，結合環保局人員現場認定，是否涉及引擎、底盤、排氣管等不當改裝，2小時內共舉發違法改裝1件、越級駕駛1件、大貨車違規臨停1件及通報噪音車10件。

經汐止警分局統計，今年1至2月間針對改裝車燈、排氣管未裝置防燙蓋、無照駕駛等違規行為，依道路交通管理處罰條例第16條或第18條開罰違法改裝車輛，分別取締95件及49件，依裁罰最高金額計算，總計處罰金額高達64萬元。

汐止警分局提醒，駕駛人使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之車輛行駛於道路，依違反噪音管制法第8條最高可處新台幣3萬元罰鍰，並可連續處罰；汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換，不申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛者，依違反道路交通管理處罰條例第18條最高可處新台幣9600元罰鍰。