台中醉男跨坐機車猛催油門被抓酒駕 法院認「不算駕駛」判無罪

台中鄭姓男子酒醉跨坐機車上，還發動引擎、猛催油門，巡邏警員聞到他滿身酒味，鄭還嗆說「熱車而已」、「死囡仔敢甲恁爸嗆」，經呼氣酒測值達每公升0.34毫克被依公共危險罪嫌送辦；法院查，鄭雖有作勢騎車，但當時雙腳踩地、車身中柱立起，機車並未移動不算「駕駛」，判他無罪，可上訴。

警方查，鄭男2023年9月3日在西屯區1間PUB飲用龍舌蘭，隔天清晨6點多騎車上路後，又在路邊發動機車，巡邏警員聞到他酒味濃厚，經酒測呼氣值達每公升0.34毫克，檢方依公共危險罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院查，鄭男警詢時僅坦承要發動機車準備回家，沒坦承已駕駛上路，偵訊時否認駕車，直到審理時也說發動引擎是要引起警方注意，沒有要騎乘的意思。

台中第6分局戴姓警員證稱，當時看到鄭的機車已發動、發出巨響，一直在催油門，且鄭坐在機車上有要往前的動作，靠近時鄭男還在催油門，並自稱要走了還講一些很醉的話。

法院勘驗密錄器發現，鄭當時坐在機車上、車身中柱立起，還陸續有催動油門的聲音，鄭還向警方嗆說「熱車而已」、「死囡仔敢甲恁爸嗆」等，而鄭雖有呈現騎車姿勢，但他雙腳踩地、中柱立起，被警方發現到制止期間機車都沒移動。

法院認為，鄭雖有跨坐機車發動引擎、催油門，就算鄭有意酒後騎車回家，也僅是即將騎車但尚未移動之際就被查獲，難認已屬「駕駛」行為，判他無罪。

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