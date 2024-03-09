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桶屍案 國民法官判酒店女27年半

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

蔡女（右）殺害陳姓男友還裝桶灌水泥封屍，台中地方法院國民法官庭昨依殺人等四罪判她廿七年六月徒刑。本報資料照片
蔡女（右）殺害陳姓男友還裝桶灌水泥封屍，台中地方法院國民法官庭昨依殺人等四罪判她廿七年六月徒刑。本報資料照片
台中蔡姓酒店小姐與陳姓男友因金錢、感情糾紛，殺害陳還裝桶用水泥封屍，陳人間蒸發兩年多才被發現，檢警抽絲剝繭查獲蔡女買封屍器具、租廠房擺放，以陳手機傳訊假冒仍在世假象，台中地方法院國民法官庭昨依殺人等四罪判蔡女廿七年六月刑，創無直接證據下仍重判首例。

被害人家屬律師何志揚表示，對於判有罪家屬雖感到欣慰，但遺憾沒判蔡女（卅五歲）死刑，蔡女至今仍否認、態度冷酷，家屬無法原諒，收到判決後將再研議是否上訴。陳的妹妹昨也到場聆聽宣判，情緒崩潰、淚灑法庭。

警方二○二二年十月廿六日在神岡區鐵皮工廠發現桶屍，確認死者是三年前就被通報失蹤的陳姓男子，且陳二○一九年三月五日失蹤前仍與蔡女入住汽車旅館，隨後就人間蒸發。

因時間久遠、缺乏直接證據，台中地檢署根據蔡女承租桶屍所在的神岡廠房，且事前購買打漿電鑽、保潔墊、塑膠袋，和陳遭棄屍物品相符，陳失蹤後蔡女還盜用他的電話傳訊息給陳的女兒、於債務和解書上偽簽陳姓名，製造陳仍在世假象，依殺人等罪嫌起訴她。

本案由台中地院庭長劉麗瑛擔任審判長兼受命法官，和陪席法官王振佑、徐煥淵，及六位國民法官組合議庭。中院開庭期間，陳的妹妹淚控蔡女害他們家破人亡，直言哥哥失蹤五年多來，唯一支撐家人的力量就是「希望司法能判蔡女死刑」。公訴檢察官建議量處蔡女廿五至廿七年徒刑，蔡女堅稱無罪，說「我沒做的事就是沒有」。

中院指出，依證人證述、手機通聯基地台位置、汽車旅館住宿紀錄等，加上陳遺體發現的神岡廠房是蔡女承租，她還購買封屍器具，認為蔡女犯殺人、電信法、偽造文書、毀壞屍體四罪。

審酌蔡女犯後否認、避重就輕，面對陳的家屬詢問時還刻意隱瞞，中院認為用水泥封屍惡性重大，製造社會恐慌，且至今無歉意、賠償，判她廿七年六月徒刑。

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