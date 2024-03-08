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馬文君指郭璽是「軍火掮客」涉尹清楓命案 法院判免賠300萬理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

海軍前顧問郭璽被立委馬文君在臉書指控涉尹清楓命案，並稱他「把資料轉賣給涂太太賺外快」、「軍火掮客」、「涉及海測艦弊案」等，郭璽提告求償300萬並於聯合報頭版刊登澄清啟事，台北地方法院今判決郭璽敗訴，馬文君免賠，可上訴。

馬文君2023年9月29日臉書文章指出，「中華民國海軍史上最大案，陳水扁前總統揚言『動搖國本』都要辦的尹清楓案，郭璽就是涉案人之一」、「竊取軍購資料」、「要把資料轉賣給涂太太賺外快」、「郭璽到大陸發展了一陣子，直接轉行當軍火掮客」、「在海軍服役期間，還涉及海測艦弊案」、「那個年代的海軍黑幕，郭璽幾乎全都有份」等語。

郭璽提告主張，海測艦弊案已經判決定案多時，他從未經司法調查，尹清楓命案早於2020年經台北地檢署處分不起訴確定，他沒有任何犯罪嫌疑，馬文君身為國防委員會立委，卻未詳加查證就散播不實言論，侵害他的名譽，請求賠償300萬元並刊登澄清啟事。

馬文君則反駁，她的貼文是為了促進公眾討論，且已經查證網路媒體報導、新聞媒體報導、監察院報告、尹清楓妹妹的文章等，她已盡查證義務；她貼文內容早已成為公開資訊，任何人經由網路查詢皆可得知，她的貼文屬於公益論辯，應受言論自由保障，未損及郭璽名譽。

馬文君認為郭璽自稱是麻將最大黨主席，曾點評政治議題、參與立委選舉，可見郭璽熱衷政治事務，為自願涉入公眾領域，相關事情應受大眾檢視，且尹清楓命案是社會矚目重大案件，與購置軍備、國防武器等公眾利益高度相關，檢方不起訴處分也非因郭璽沒有嫌疑，而是因為共犯陳祿曾在逃，始終沒有證據認定郭璽有殺害尹清楓的事實。

台北地院指出，馬文君提出網路文章、維基百科、監察院糾正案全文、新聞媒體報導等，足見郭璽對尹清楓死亡一事，確實有千絲百縷的關聯，檢方不起訴處分書認定的內容，與相關網站文章多有相符之處，也難認馬文君言論內容為捏造。

至於「軍火掮客」是指從事軍火交易媒介的人，是一種職業態樣，並無損害名譽之處；另馬文君說「海軍黑幕郭璽幾乎全都有份」，屬於意見表達，而海軍採購案是否有弊屬於可受公評之事，應受言論自由保障，故判決郭璽敗訴，馬文君免賠。

郭璽。圖／聯合報系資料照片
郭璽。圖／聯合報系資料照片
立委馬文君。圖／聯合報系資料照片
立委馬文君。圖／聯合報系資料照片

掮客 海軍 監察院 郭璽 馬文君

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