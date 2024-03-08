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無期徒刑撤銷假釋須再關25年 憲法法庭15日宣判

中央社／ 台北8日電

刑法規定，無期徒刑假釋後再犯其他案件，須撤銷假釋執行殘刑25年，有受刑人聲請釋憲。憲法法庭今天公告，本案將於3月15日下午3時宣判，並開放旁聽及網路直播

民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行的刑法第79條之1第5項規定：「經撤銷假釋執行殘餘刑期者，無期徒刑於執行滿25年，有期徒刑於全部執行完畢後，再接續執行他刑，第一項有關合併計算執行期間之規定不適用之」。

謝姓男子於78年間涉嫌強盜、強姦案件，最高法院依懲治盜匪條例判處無期徒刑定讞，謝男服刑18年後假釋出獄，假釋期間又犯竊盜罪，被判刑1年2月定讞。謝男原本的假釋遭到撤銷，必須執行25年不得假釋的殘刑。

謝男認為，刑法相關規定未細緻區分個別當事人狀況，即要求所有無期徒刑假釋被撤銷者，一律再執行至少25年的長期自由刑，在諸多個案中均出現過於嚴苛的狀況，並非減少重大暴力犯罪、維護社會安全的「必要」手段，不符憲法比例原則等，因此聲請釋憲。

憲法法庭將謝男的案件與其他20多件聲請案併案審理，並於去年12月間開庭進行言詞辯論。憲法法庭今天公告案件將於3月15日下午3時宣判，並開放旁聽及網路直播。

假釋 憲法法庭 網路直播

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