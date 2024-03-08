涉助中資介選三聯董座徐少東50萬交保 涉國安法遭聲押

三聯集團吸金案主嫌徐少東涉中資介選，昨天橋頭地檢署才依違反總統副總統選舉罷免法等罪起訴，且因徐曾有通緝未到紀錄，向橋頭地方法院聲請續押，但法官今天裁定50萬元交保，至於，另涉國安法發展組織部分，今天也被高雄高分檢察署聲押。

今年總統大選前夕，橋頭地檢署接獲通報，高雄、台東有不少地方人士受「台灣新住民關懷總會」邀約，前往大陸接受國台辦人員落地招待，宣傳反台獨思想，並指示投票給指定政黨、候選人。經查，該總會顧問，正是三聯集團吸金逾24億元犯嫌徐少東，企圖放大南部25萬新住民勢力，影響總統大選。

此外，橋檢還發現徐指示兒子，花4200元盜刻輝達晶片大廠的公司鋼印來偽造文書，疑有意與在日大陸人合作買賣晶片，賺取不法利益。為此，徐一方面假冒輝達執行長黃仁勳的名義寫賀電文給總統蔡英文，又將偽造賀電裱框，交予某位日籍大陸人，製造他與黃仁勳有密切關係的假象。

檢方查出，徐為取得陸方信任，他與兒子及王姓女子共謀，偽造輝達晶片大廠的商品銷售授權書，由兒子及王女赴日，將假造合約及此公司晶片交付在日中方人士，並獲取日幣100萬；之後，徐、王假造100幅藝術品合作展覽契約書，藉以掩飾、隱匿從中方人士獲得美金30萬元資助，規避洗錢防制法。

但因徐有通緝未到紀錄，檢方發現徐的通聯記錄上，曾有徐請求陸方給與新身分潛逃海外的對話，檢方建請法院將他羈押。

不過，橋院法官經訊問後，認徐雖有羈押原因，但羈押只能作為保全程序最後手段，難認有必要性，並考量檢方相關證據大致鞏固，裁定徐提出50萬元保證金後准予交保，並限制住居及限制出境、出海8月，且每週需定期到派出所報到，另不得與本案其他相關人、證人，有任何直接、間接聯繫、接觸。