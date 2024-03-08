影／桶屍案酒店女判27年半 死者妹崩潰淚灑法庭...律師：應判死

台中神岡桶屍案，本周起由台中地院國民法庭密集審理，檢方起訴曾任酒店小姐的蔡姓女子因金錢、感情糾紛，殺害陳姓男友灌水泥封屍，國民法官今依殺人等4罪判蔡女27年6月；被害人家屬律師何志揚指出，本案雖無直接證據，但透過間接證據、經驗法則仍說服法院判有罪。

本案由台中地院庭長劉麗瑛擔任審判長兼受命法官，和陪席法官王振佑、徐煥淵，及6位國民法官組成合議庭，本周一展開密集審理、傳證及辯論，今下午2點合議庭宣判，依殺人罪判18年、褫奪公權10年，依盜用他人電信設備罪判3年，依偽造文書罪判2年，及棄屍罪5年，4罪應執行27年6月。

今下午宣判時，陳男的妹妹也到庭旁聽，經審判長朗讀主文後，陳女當場崩潰淚灑法庭，並在親友攙扶下走出法院。

何志揚表示，對於判決結果家屬仍表示遺憾，蔡女殘忍行凶應判處死刑，審判長剛宣判合併執行27年6月，已經超過檢察官求刑25至27年，由於陳男遺體於案發後3年才被尋獲，蔡女至昨天仍不承認，犯後態度冷酷，家屬完全無法原諒她，家屬對判有罪感到欣慰，但刑度仍未達期望的死刑。

何志揚說，本案較特殊地方在於，因沒有直接證據認定蔡女殺人，但檢察官出證過程中，多項間接證據都可以靠著經驗法則去推定蔡女殺人直接事實的存在，包括陳男失縱過程中，其手機和蔡女的手機基地台位置高度重疊，加上蔡女1人出面去買封屍、裝屍的器材。

何也說，案發後蔡女1人承租神岡廠房，距離2人租屋處相當遠，裡面堆放殺人棄屍犯罪工具，加上家屬2021年就已經通報陳男失蹤，當下蔡女被警方通知到案詢問時，她也隱匿有承租神岡廠房的事實，這都是檢方辯論時不斷辯論，質疑蔡女「為什麼不早講」，再再顯示蔡女隱匿犯罪過程。