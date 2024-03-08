一波三折...COVID條例廢止後起訴 台南男違反隔離規定判拘役翻盤

台南王姓男子前年11月間因抽搐、發燒，經送醫確診新冠肺炎，但他違反隔離規定被送辦，王犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例處拘役30日，因其施行屆滿廢止而改判免訴，檢方不服上訴，台南高分院認犯罪後法律已廢止其刑罰者應為不起訴，撤銷原判決，發回台南地院。

檢警調查，王於2022年11月22日晚間因抽搐、發燒等，經送至部立台南醫院急診，經確診新冠肺炎，並收治在該院專責病房，應隔離至同年月26日止。同年月24日中午，他擅自離開病房，外出至台南公園，至下午4時許才返回病房，院方報警處理。

經檢方聲請簡易判決，認他犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例處拘役30日。檢方不服上訴，認嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例業因施行期間屆滿，未再經立法院決議延長，而廢止適用，王犯行是否仍需受刑事制裁即有重新議處的必要。台南地院合議庭撤銷原判決撤銷，改判免訴。

未料，檢方認王違反隔離規定的時點，既在COVID條例此限時法的有效施行期間內，所為犯該條例第13條確診者不遵行各級主管機關指示而有傳染他人之虞罪嫌，依法提起上訴，請求撤銷原判決。

台南高分院合議庭認為，依刑事訴訟法明文「犯罪後之法律已廢止其刑罰者」，應為不起訴處分。查COVID條例於2023年6月30日後因施行期間屆滿而當然廢止適用，王被訴於2022年11月24日違反該條例犯行，檢方於2023年8月23日起訴時，已無刑法所定刑罰可資處罰甚明，檢方仍遽然起訴，堪謂「起訴之程序違背規定」。