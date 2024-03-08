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雄檢公布通緝犯名單撤銷護照 驚見2人「吸金48億」在外潛逃

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

最高檢察署2月2日召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為研商」會議，近日高雄地檢署展開第三波清查，鎖定涉犯貪汙、殺人等罪，於偵查中發布通緝者3人；犯下貪汙、運輸、販賣毒品、非法吸金等重案，判決確定外逃者23人，而通緝名單中，出現吸金逾48億的2人逍遙法外，格外引人關注。

檢察總長邢泰釗為確保偵審結果不受影響，落實刑罰執行的公平性，上月初於會議中決議，針對判決確定人犯符合「時」、「刑」、「案」、「逃」四項審查標準時，檢察機關應主動發函廢止註銷其護照，避免脫逃逍遙海外；倘若，於偵查階段中外逃，檢察官視案情需求，可發函廢止、註銷被告護照。

針對，符合涉犯法定刑為重刑罪的通緝犯，雄檢近日清查，符合要件有3人，分別為，涉犯貪汙罪的前高雄地院書記官黃中旗、南投縣集集鎮民代表會前代表林明宏，以及偵查前即搭機出境犯下殺人案的洪廷芳。

至於「外逃重刑犯」，雄檢清查出23人，全為已確定刑期逾半年者，除了犯下貪汙罪判刑9年的前台北縣議員廖秀雄、犯下殺人案判刑16年的陳冠霖、非法運輸海洛因判處無期徒刑的人犯姜志遠，以及販賣安非他命判刑12年8月的吳定軒，其餘脫逃者，全是非法吸金百萬至上億的重犯。

根據雄檢護照註銷名單，違反銀行法這類脫逃吸金犯有19人為最大宗，其中姜志忠、黃甘霖以康乃馨互助聯誼會吸金48億元1167萬8088元為最高額，分別被判刑8年8月及3年，兩人卻潛逃逍遙法外。

其餘17人被判刑12年至2年2月不等徒刑，分別吸金百萬至上億元捲款潛逃，名單有陳俊傑、袁建業、陳仁慶、劉永清、張家榮、王月品、陳澐蓁、林尚毅、郭美貝、李華雄、呂春成、方重、張峻豪、巫思慧（原名巫婉毓）、巫名鈞、林殷煌、薛百翔等人。

高雄地檢署與高雄地方法院外觀照。記者古和純／攝影
高雄地檢署與高雄地方法院外觀照。記者古和純／攝影

吸金 護照 貪汙

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