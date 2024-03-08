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宜蘭前縣議員張秋明女兒車禍「沒上班沒解聘」 涉詐領助理費起訴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣民進黨籍前縣議員張秋明2010年到2014年間聘用長女擔任公費助理，長女2013年5月車禍住院，無法從事助理工作，張秋明未解聘，持續領取助理補助費和春節慰勞金共87萬餘元，宜蘭地檢署日前依違反貪汙治罪條例起訴。

起訴書指出，張秋明2010年到2022年間擔任3屆縣議員，依規定可聘用公費助理2到4人，補助費用總額每月不得超過8萬元。張當選議員後，2010年3月聘請長女擔任公費助理，聘期從2010年3月1日到2014年12月24日，每月薪資4萬元。

張秋明長女2013年5月發生嚴重車禍住院，直到聘期結束都無法從事議員助理工作，但張並未向縣議會申報停聘，導致縣議會總務組、會計室人員持續撥付公費助理補助費和春節慰勞金，截至2014年12月，張秋明領取的不法所得共87萬3065元。

調查局2022年底接獲檢舉，報請地檢署指揮偵辦，檢調去年2月搜索張秋明住處，通知張與2名證人到案說明，訊後諭令張20萬元交保候傳。張秋明當時表示，是因為既要照顧女兒，又要忙選舉，蠟燭兩頭燒才疏忽，不是有意詐領助理費，頗丟臉，既然沒把事情處理好，會坦然面對。

檢方日前偵查終結，依違法貪汙治罪條例之利用職務上機會詐取財物罪起訴張秋明。張秋明在偵查中坦承犯行，且自動繳交全部不法所得，檢方建請法官減輕其刑，並依規定宣告褫奪公權，沒收犯罪所得87萬餘元。

宜蘭縣民進黨籍前縣議員張秋明擔任議員期間，聘用長女擔任公費助理，長女發生嚴重車禍住院，張忘記停聘，導致詐領助理費87萬餘元。本報資料照
宜蘭縣民進黨籍前縣議員張秋明擔任議員期間，聘用長女擔任公費助理，長女發生嚴重車禍住院，張忘記停聘，導致詐領助理費87萬餘元。本報資料照
宜蘭地檢署依違反貪汙治罪條例起訴張秋明，因張坦承犯行且主動繳回不法所得，建請減輕其刑。本報資料照
宜蘭地檢署依違反貪汙治罪條例起訴張秋明，因張坦承犯行且主動繳回不法所得，建請減輕其刑。本報資料照

議員 車禍

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