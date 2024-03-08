基泰建設招攬投資陸建案吸金5.4億 董事長陳世銘等15人起訴

基泰建設董事長陳世銘、副董事長兼總經理馮先勉等人，涉於2010年至2014年間躲避投審會審查，對外招攬投資基泰建設中國大陸的投資案，宣稱年利率最高18％，吸金逾5億元。直到2015年基泰建設繳不出利息，轉而遊說投資人轉換投資在台建案的股權。台北地檢署今偵結，依涉嫌銀行法起訴陳世銘等15人。

檢方查出，陳世銘和馮先勉於2010年至2014年間，指示馮前妻的親戚徐長勳設立境外公司「Ge Mei Investment Limited」與「平頂山三元公司」並擔任負責人、基泰財務副理楊靜玟擔任境外公司「Horng Tay公司」負責人、基泰顧問左紀泰擔任「Perry Limited」負責人，取得數間境外公司的實質掌控力。

接著，陳世銘、馮先勉等人再對外招攬投資人，基泰建設土地開發部經理翁光輝再招攬員工聽取投資說明會，介紹基泰建設在中國大陸的8項不動產投資案獲利豐厚，再由馮組織參訪團，招攬逾30名投資人簽訂合作及合夥契約書。

起訴指出，基泰與投資人雙方約定，投資以每單位最低人民幣100萬元計收，以當時匯率計算，折合新台幣509萬9000元，投資期間2年至3年不等，固定給予投資人10％至18％的年利息，期滿保證返還本金。

檢方查出，為了躲避投審會審查，投資人均先匯款Ge Mei公司、Horng Tay或Perry 公司的銀行帳戶中，再從上述的境外帳戶轉投資金給平頂山三元公司。待基泰建設確認投資款項無誤後，由數間境外公司名義提供簽收條給投資人。檢方查出，期間內共收到5億4807萬8833元的投資款項。

不過，自從2015年起，基泰建設與大陸投資案合作廠商發生利息給付糾紛，陳世銘及馮先勉等人以大陸投資案產權遭合作廠商侵吞為由，告知投資人無法再給付約定的利息，只能不定期匯款1％至1.5％的利息，遊說投資人將大陸投資款項以每120萬元轉換0.1％股權，轉換為基泰建設名下的建案「基泰台北」與「基泰忠孝」的股權。