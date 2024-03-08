馬文君罵他「軍火掮客」涉尹清楓命案 郭璽求償300萬判決結果曝光

海軍前顧問郭璽不滿國民黨立委馬文君在臉書指控他是尹清楓命案的涉案者，並稱他「把資料轉賣給涂太太賺外快」、「軍火掮客」、「涉海測艦弊案」等，提告求償300萬元並刊登澄清啟事，台北地方法院今判決郭璽敗訴，馬文君免賠，可上訴。

馬文君2023年9月29日於臉書po文指出，「中華民國海軍史上最大案，陳水扁前總統揚言『動搖國本』都要辦的尹清楓案，郭璽就是涉案人之一」、「裝錄音機偷錄尹清楓談話，要把資料轉賣給涂太太賺外快」、「郭璽到大陸發展了一陣子，直接轉行當軍火掮客」、「在海軍服役期間，還涉及海測艦弊案」、「那個年代的海軍黑幕，郭璽幾乎全都有份」等語。

郭璽提告馬文君妨害名譽罪嫌，另提民事訴訟請求賠償300萬元並刊登澄清啟事，台北地方法院開庭時，郭璽委任律師曾說過馬文君文章所述為不實言論，例如海測艦弊案早已結案，涉案人中並無郭璽，尹清楓命案部分，郭璽已在麻將最大黨YouTube頻道多次澄清，且有檢方不起訴書佐證，卻仍有人持續造謠。

郭璽律師曾表示，馬文君言論是涉及事實陳述，不是個人意見表達，當然大家都有陳述自身意見的言論自由，但捏造事實就是妨害名譽。