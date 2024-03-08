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還未吹氣檢知器狂閃！北巿醉騎士酒測值1.41：只喝一支蔘茸酒

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

許姓男子曾多次酒駕遭逮仍不知悔改，去年在台北市內湖區某超商飲酒後騎乘機車返家，因騎車不穩遭警攔查，其酒氣濃厚，經酒測，員警發現許男酒測值竟高達每公升1.41毫克，當場逮人送辦，案經檢方偵結依公共危險罪嫌聲請簡易判決，士林地院近日判許男徒刑6月，併科罰金12萬元。

檢警調查，63歲許男無業，去年9月8日下午5時許騎乘機車行經台北市內湖區成功路四段，因騎車不穩、左右搖晃，員警靠近攔查，發現許男身上散發酒氣，經酒測後確定酒測值達每公升1.41毫克，超標違法，詢後依法送辦。

據悉，許男大量飲酒，全身散發濃厚酒氣，案發時員警騎機車在許男後方，「前面飄來的都是他的酒味」，攔下許男盤查時，「酒精檢知器一拿出來，都還沒吹氣，燈號就開始閃爍」。

許男面對員警詢問有無飲酒，顧左右而言他，明明無業，卻緊抓著車上載運的工具稱急著上工，不斷反問「你幹嘛攔我，啊我工作都不用做了喔？」

直到正式吹氣酒測，許男見酒測值高達每公升1.41毫克，才供稱下班後自己到超商喝了一支蔘茸酒，但員警不以為然，「這是我攔到酒測值最高的一個」。

案經士林地檢偵結聲請簡易判決，士林地院判許男徒刑6月，併科罰金12萬元，徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以1000元折算1日。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

許男面對員警詢問有無飲酒，顧左右而言他，緊抓著車上載運的工具不斷反問「你幹嘛攔我，啊我工作都不用做了喔？」。記者李隆揆／翻攝
許男面對員警詢問有無飲酒，顧左右而言他，緊抓著車上載運的工具不斷反問「你幹嘛攔我，啊我工作都不用做了喔？」。記者李隆揆／翻攝

內湖 酒測 酒駕

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