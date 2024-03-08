慣竊偷廟宇香油錢800元入獄 出獄換間廟再偷100元判刑
鍾姓慣竊竊盜廟宇香油錢判刑入獄，但不知悔改，出獄後在台北市「青山宮」再用口香糖黏在加長線香的前端，伸入香油錢箱竊取100元又起訴；台北地院審理，依竊盜罪判鍾拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。
鍾2021年7月20日晚間11時許，騎機車到雲林縣「廣興宮」用長線黏板垂釣、沾黏的方式竊取香油錢箱內的現金800元得手，判處有期徒刑4月確定，可易科罰金，鍾沒錢繳納罰金，入監服刑後刑滿出獄。
鍾不知悔改，檢方指控，鍾今年2月3日晚間7時許，在台北市萬華區「青山宮」再一次以口香糖黏於加長線香的前端，持以伸入香油錢箱，又竊取100元得手，犯罪後逃逸。
邵姓「青山宮」主任調閱監視器畫面報警處理，檢察官偵辦，對鍾姓男子聲請簡易判決處刑，法官查出他有多次竊盜前科，對鍾依法判刑。
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