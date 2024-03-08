假藉修船入港...大陸船長偷運2000箱私菸藏密艙 雄檢起訴9人

高雄地檢署今年初接獲海巡署通報，疑有大陸人駕駛雜貨船載運走私菸來台，1月5日於旗津區某造船廠搜索查扣近2000箱走私菸，市值超過7000萬元，帶回大陸籍俞姓船長等8人訊問，並溯源查獲國人簡姓男子假藉修船名義引船入港，雄檢將全案9人依違反菸酒管理法提起公訴。

去年12月30日51歲俞男駕駛多哥共和國籍「順〇號」雜貨船，帶領6名大陸籍、2名緬甸籍船員，自高雄外海出發，航行自香港附近海域，載運數量多達97萬3850包私菸後，將私菸藏匿於密艙內以鐵板封艙，企圖躲避查緝。

雄檢獲報後，民生專組主任檢察官莊玲如、檢察官李侑姿指揮海巡署南部分屬第五岸巡隊、偵防分署高雄及鳳山查緝隊、艦隊分署第五海巡隊、內政部警政署高雄港務警察總隊刑事警察隊、財政部關務署高雄關等單位組成專案小組偵辦。

雄檢指出，幕後黑手為1名大陸籍自稱「許先生」的男子，當「順〇號」雜貨船晚間6時許返回高雄外海時，許男聯繫在台接應的63歲簡男，以修船名義辦理入港事宜規避檢查，「順〇號」船入港後，停靠在旗津區某造船廠內，沒想到，欲將走私菸運出時，即被檢警、海巡查獲。

這起大陸人士駕船走私菸案近日偵結，船長俞男、船員50歲樊男、51歲俞男、42歲陳男、49歲念男、50歲俞男、39歲男子SOE○○、21歲男子YELL○○、簡男等9人，因觸犯菸酒管理法輸入私菸罪嫌提起公訴，而97萬3850包私菸，依菸酒管理法規定，聲請法院宣告沒收。