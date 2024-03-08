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陸軍下士休假…高雄飆速過彎撞死2婦 軍方火速撤職「判決曝光」

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄岡山去年發生2死1傷重大車禍，肇事者是時任陸軍下士的22歲陳姓男子，當天陳男因過彎超速失控駛入對向車道，撞上1輛轎車及2輛機車，造成陳姓、呂姓、黃姓3女噴飛倒地，其中陳、黃傷重不治；據悉，事隔不到1月，陳因累滿三大過遭軍方汰除撤職，橋頭地院近日依過失致死罪，判他2年7月徒刑。

去年5月6日，網傳高雄清晨8時許的車禍影像，讓不少網友看了都直說「拳頭都硬了」，影像中3名受傷婦人因車禍噴飛倒地，機車零件散落一地，一旁民眾見意識不清的傷者趴躺在熱柏油路面，有人忙著撐傘遮陽，有人協助交管，但肇事陳男卻是蹲坐路旁，抽菸、滑手機。

據了解，60歲陳婦和姊妹淘69歲呂婦，原相約當天前往廟宇拜拜，怎料遭遇死劫，從此天人永隔。而警方到場時，陳男主動自首為肇事者，經檢測並未酒駕，事後根據調查報告研判，陳男當天駕車於限速50公里彎道，卻以100公里時速超速行駛，失控打滑至對向車道，與來車發生劇烈撞擊，釀2死1傷悲劇。

這場車禍使2條寶貴性命無辜逝去，造成被害人家屬無可抹滅的傷傷，法院認為，陳應負全部肇事責任；又因陳符合自首減刑要件，且犯後態度尚可，並無刑案前科，法院考量應略減刑度，但在賠償部分，陳並未獲得62歲黃婦女兒諒解，未談妥和解金，就此部分，法院認應略加刑度。

「1個母親對孩子都是相當重要。」黃婦女兒在審理時指出，陳不該全由保險理賠了事，就算賠償再多錢也換不回母親，請求法院從重量刑。法院審酌本案不宜輕縱，因此判處陳2年7月徒刑。全案仍可上訴。

此外，網友當時肉搜陳臉書發現，身為職業軍人，陳疑於營外兼差放貸，臉書簡介寫著「買車、資金周轉、貸款、通通歡迎找我」後經軍方查證屬實，且陳另觸犯他項規定，一個月內累滿大過三次，於去年6月5日遭軍方汰除撤職。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

陸軍陳姓下士駕車行經高雄岡山區大莊路，車子失控打滑撞對向轎車，後又撞飛兩輛機車，造成3名女騎士2死一重傷慘劇，有民眾拍下事發後，傷者躺柏油路，陳卻蹲在地上滑手機。記者石秀華／翻攝
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陸軍裝甲564旅陳姓下士，去年5月6日上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑，造成2死1重傷慘劇。記者古和純／翻攝
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陸軍陳姓下士開車撞死2名婦人，相驗時，陳女家屬悲慟完成筆錄。記者石秀華／攝影
陸軍陳姓下士開車撞死2名婦人，相驗時，陳女家屬悲慟完成筆錄。記者石秀華／攝影
陸軍陳姓下士開車撞死2名婦人，整輛車被他撞到幾乎半毀。記者石秀華／攝影
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失控 車禍

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