捅死人被怨不賠 他指對方不和解、阿嬤生病要用錢

男子滕家龍2021年12月凌晨和2名友人在永和酒吧慶生，他吸K他命助興，又因細故與隔桌酒客衝突，先在酒吧內打傷徐姓男子，又與曾姓男子扭打至店外，以隨身的折疊刀砍殺曾，曾臟器外露死亡。台灣高等法院更一審7日審理，對於被害家屬斥不賠償，滕解釋是對方不願和解，後來他阿嬤生病需要錢，對方批評他沒賠償「這樣不對呀」。

滕家龍（24歲）國中肄業，有傷害、酒駕等刑案紀錄，以「陪人家打遊戲」為業，月收入3至5萬元。檢警調查，滕疑在吧台見到曾姓男子刁難酒吧女店員，當場說「不要那麼大聲、影響到其他的人了」，曾轉身嗆他，滕不滿遭嗆，與曾、徐打了起來。滕先打傷徐，並懷疑曾拿酒瓶打他額頭、害他流血，與曾從店內扭打到店外，一旁民眾將兩人分開，滕卻抄起隨身攜帶的折疊刀朝曾的腹部、胸部揮砍，曾臟器外露。

滕家龍坦承犯行，自述因16歲時曾被別人押到河堤毆打，之後都會隨身攜帶折疊刀防身。他說，案發當天他先在KTV喝酒唱歌，再到酒吧繼續喝酒。

新北地方法院指滕家龍案發時酒醉又吸食毒品，辨識及控制能力減低，他明知自己性格衝動，且有喝酒吸毒習慣，卻隨身攜帶刀械外出，屬「過失之原因自由行為」，依法不得減刑。新北地院認為滕與徐姓、曾姓男子素昧平生，僅因細故爭執就持刀殺害曾，考量他認罪、曾試圖與被害人調解但未果，犯後態度尚可，依殺人罪判滕15年徒刑，另依傷害罪處4月得易科罰金之刑。

檢察官和滕家龍都上訴，檢方認為應該判更重的刑度，但高院前審認為滕坦承犯行並努力嘗試和告訴人和解，並非無悔悟之心，沒有與社會永久隔離必要，檢方上訴無理。高院前審考量案發當天恰巧是滕家龍21歲生日，年輕氣盛，自我管理能力還未成熟，在喝酒和施用K他命後持刀殺人非預謀犯案，殺人罪部分改判14年刑。

最高法院認為滕在喝酒、吸安還沒陷入精神障礙時，能否預見這件事，二審沒有說明，發回更審。

高院更一審昨行辯論程序，滕家龍首先表示現場扣的刀子不是他的，且上頭沒有他的指紋，並說「我那隻不見了」。對於衝突如何發生，他強調是對方挑釁。

告訴代理人表示，滕家龍沒提出一毛錢和解，且他天天喝酒、天天抽K菸，被害家屬承受喪子之痛，原因自由行為不適用減刑。

檢察官指出，滕有完全責任能力，一審認為滕辨識能力降低是錯的，且他曾說「我不可能捅錯人」，案發時身體也未見晃動，原審認事用法不當。

滕家龍說，他以前會有前科，都是「挺朋友」，不是因為自己的事，他16歲起就帶著刀子，但沒傷過任何人，且2020年後就沒再犯過案，這回出事是意外。滕也說，對方不和解，他阿嬤因生病需要錢，對方事後批評他不賠償，「這樣不對呀」。

在最後陳述時，滕說希望能早點出去工作「不然500萬元是要還到什麼時候？」高院定4月18日宣判。

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