台中桶屍案 國民法官判決惹關注

台中神岡桶屍案，陳姓死者的蔡姓女友（右）涉有重嫌現遭法院羈押中，本周由國民法官密集審理。記者曾健祐／攝影 台中神岡桶屍案本周由國民法庭密集審理，檢方起訴曾任酒店小姐的蔡姓女子因金錢感情，殺害陳姓男友裝桶灌水泥封屍，涉犯殺人等四罪，求刑廿五至廿七年，被害人家屬淚訴請求判處蔡女死刑，蔡女堅稱「沒做的事就是沒有」，主張自己無罪，昨天辯論終結，今天宣判。

此案特別之處在於，檢方並沒掌握蔡女殺人的直接證據，桶屍是案發二至三年後才被發現，時間久遠，檢警也未掌握蔡女行凶方式、行為地點等關鍵事證，僅靠間接證據起訴，證據薄弱；在無罪推定、證據能力嚴格證明原則下，國民法官會如何判？引起各界高度關注。

全案緣起於二○二二年十月警方在神岡區一處鐵皮工廠發現桶屍，陳姓死者四年前就下落不明，檢方查出陳男失蹤曾與蔡女（三十四歲）一同入住汽車旅館，蔡女還曾購買塑膠桶，認定蔡女涉嫌重大，依殺人、棄屍等罪起訴。

蔡女辯護律師簡珣說，檢察官無法說明蔡女何時、何地殺人，請求合議庭判蔡女無罪；律師指出，檢方求刑過重，本案很多都是臆測、犯罪事實不清楚，就算要論罪也應以最輕微刑度。