聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中桶屍案 國民法官判決惹關注

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中神岡桶屍案，陳姓死者的蔡姓女友（右）涉有重嫌現遭法院羈押中，本周由國民法官密集審理。記者曾健祐／攝影
台中神岡桶屍案，陳姓死者的蔡姓女友（右）涉有重嫌現遭法院羈押中，本周由國民法官密集審理。記者曾健祐／攝影
台中神岡桶屍案本周由國民法庭密集審理，檢方起訴曾任酒店小姐的蔡姓女子因金錢感情，殺害陳姓男友裝桶灌水泥封屍，涉犯殺人等四罪，求刑廿五至廿七年，被害人家屬淚訴請求判處蔡女死刑，蔡女堅稱「沒做的事就是沒有」，主張自己無罪，昨天辯論終結，今天宣判。

此案特別之處在於，檢方並沒掌握蔡女殺人的直接證據，桶屍是案發二至三年後才被發現，時間久遠，檢警也未掌握蔡女行凶方式、行為地點等關鍵事證，僅靠間接證據起訴，證據薄弱；在無罪推定、證據能力嚴格證明原則下，國民法官會如何判？引起各界高度關注。

全案緣起於二○二二年十月警方在神岡區一處鐵皮工廠發現桶屍，陳姓死者四年前就下落不明，檢方查出陳男失蹤曾與蔡女（三十四歲）一同入住汽車旅館，蔡女還曾購買塑膠桶，認定蔡女涉嫌重大，依殺人、棄屍等罪起訴。

蔡女辯護律師簡珣說，檢察官無法說明蔡女何時、何地殺人，請求合議庭判蔡女無罪；律師指出，檢方求刑過重，本案很多都是臆測、犯罪事實不清楚，就算要論罪也應以最輕微刑度。

國民

延伸閱讀

嘉縣男酒駕撞死人 嘉檢起訴依國民法官法審理

新竹首件國民法官案3月18日登場 審理詐團黑吃黑擄人命案

指全台最大律師事務所是法扶 吳宗憲：每案酬金7萬5千合理？

嘉義首件酒駕致死國民參審一波三折 抽選國民法官庭期確定

相關新聞

凌晨被盜刷買蘋果手機…女機警止付 雖查到IP仍難定罪

台北市謝姓女子去年1月某日凌晨一點多突收到一筆信用卡刷卡3萬7900元的手機簡訊，查覺有異的她立刻打客服到發卡銀行表明她...

台中桶屍案 國民法官判決惹關注

台中神岡桶屍案本周由國民法庭密集審理，檢方起訴曾任酒店小姐的蔡姓女子因金錢感情，殺害陳姓男友裝桶灌水泥封屍，涉犯殺人等四...

緣道觀音廟創辦人欠5984萬港幣賭債 名下精華地段佛堂3/12即將法拍

新北市淡水區緣道觀音廟創辦人李善單（本名李政賢）被法院判應給付澳門德晉博彩中介公司港幣5984萬元本金、違約金及律師費，...

神仙谷拍戲釀2死 負責人緩刑

電視劇「初擁」前年3月在苗栗縣南庄鄉神仙谷拍攝，發生黃姓攝影師及王姓收音助理墜谷2死公安事件，苗栗地方法院最近依過失致死...

陸軍上兵鋼盔帶未固定遭糾正 反嗆督導長三字經判拘役

駐地在台南的陸軍步兵第137旅陳姓上兵，去年8月3日7時30分許在連集合場，因鋼盔帶未固定與趙姓士官督導長口角，陳不爽公...

卡拉OK越南妹500秀舞艷名播 警衝入3女露酥胸花容失色

基隆市仁愛區孝三路一間卡拉OK店，近來打出「越南妹」脫衣陪酒秀舞為號召，昨晚第一警分局年輕陌生臉孔的員警喬裝酒客，陪酒女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。