24歲男約砲11歲女童...廟旁也能做 還傳影像供網友觀賞法官重判

彰化縣一名24歲男子去年因玩網路遊戲而認識11歲的女童，先要女童拍自己胸部和下體的照片及影音後，男子並約女童到旅館、住處外空地、廟旁口交或性交，甚至錄下影音，還傳送給網友觀賞，彰化地方法院依妨害性自主等罪將男子判刑4年10月。

判決書指出，男子去年1月間在網路遊戲中結識這名國小女童，2月間先要女童在住處拍攝自己胸部和下體的照片及影音傳給他看，又於2月11日約女童到汽車旅館，要求女童為他口交，還用手機錄下過程。

同年2月19日凌晨12點多先約女童在其住處外樹旁空地，又要女童為他口交，隨後兩人又到汽車旅館發生性行為，28日凌晨再約女童到彰化縣某廟旁又和女童發生性行為，3月8日下午1時多光天化日下再約女童到廟旁，又要女童幫他口交，男子更將拍下來的女童猥褻影像透過臉書訊息傳給網友觀看。