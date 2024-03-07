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緣道觀音廟創辦人欠5984萬港幣賭債 名下精華地段佛堂3/12即將法拍
新北市淡水區緣道觀音廟創辦人李善單（本名李政賢）被法院判應給付澳門德晉博彩中介公司港幣5984萬元本金、違約金及律師費，但他還不出錢，因此名下位於台北市民生社區的佛堂即將於3月12日被拍賣。
德晉博彩公司主張，李善單2019年11月間到澳門博彩娛樂，先後向公司借款2000萬、1401萬、1500萬、1500萬元，雙方約定各筆借款後45日還清，逾期李善單應依澳門法定利率5倍來計算違約金，並給付按借款金額10％計算的律師費。
公司指出，公司已依約借款給李善單，而李事後雖分筆清償401萬、12萬及4萬元，但其餘金額均未清償，目前仍欠5984萬元，公司也得依約定請求違約金及律師費。
李善單抗辯，德晉博彩公司提供的借款憑證，只有記載借款日期、時間、金額，並未提出完整合約，無從查悉其餘約定條款，對方也未提出確實已交付相對應金額的證據，無法證明雙方有消費借貸的法律關係。
李善單指出，德晉博彩公司請求的違約金為周年利率29.25%過高，又他借款後也已部分還款，不是一概不清償，且債務是因博弈所生，對方並未實際受有損害。
台北地院前年認定雙方間確實有消費借貸法律關係，但應酌減違約金，判李善單應給付德晉博彩公司港幣5984萬元本金及違約金、律師費用，李善單雖上訴，卻未繳281萬9749元裁判費用，而被駁回上訴確定。
李善單事後仍無法還款，名下位於民生東路五段的佛堂被聲請法拍；根據法拍公告顯示，佛堂經法院2020年12月8日假扣押查封，現由佛乘宗大緣精舍作為佛堂使用，因有第三人占有使用中，拍定後不點交；佛堂為一樓，建物屋齡約41年，坪數約52.85坪，拍賣底價為5075萬元，法院預計3月12日第一次拍賣。
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