卡拉OK越南妹500秀舞艷名播 警衝入3女露酥胸花容失色

基隆市仁愛區孝三路一間卡拉OK店，近來打出「越南妹」脫衣陪酒秀舞為號召，昨晚第一警分局年輕陌生臉孔的員警喬裝酒客，陪酒女以「脫光一支秀舞500元」引誘，員警見她們慢脫下胸罩熱舞時蒐證，並通報埋伏員警衝進包廂，查獲阮姓等3名越南妹及黃姓女會計帶回，依涉嫌公然猥褻、妨害風化罪送辦。

警方說，近日孝三路一間卡拉OK店艷名遠播，「500元脫光秀」，酒客吃好逗相報，有不少外地客來喝酒，基隆市刑大隊及第一分局忠二路派出所接獲檢舉蒐證後向法院聲請搜索票獲准。

警方昨晚先派3名20多歲年輕面孔的員警喬裝酒客，進入包廂後有阮姓等3名越南妹到場陪酒，年紀約30到40歲，3女先一直向員警灌酒，待有酒意後，就把人拉近低聲說「少年仔，要不要看秀，一支舞500，有脫喔。」

員警假裝醉意，3女一邊跳舞擺出撩人體態，另一手褪去薄衫、胸罩、裙子，員警見時機成熟蒐證後，馬上通報埋伏的十多名警力進店從樓梯間衝上樓，將現場脫衣露胸的3越南妹逮獲，3女搶丟在地上的衣物遮體，花容失色。警方錄影並查扣相關證物，帶回櫃檯黃姓女會計（56歲），查扣帳冊及帳單。

警方詢後將店內負責人等依妨害風化罪，3名脫衣陪酒女子依公然猥褻罪移送基隆地檢署偵辦。

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