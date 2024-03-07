縱火害死8家人喊不知會燒這麼嚴重 畫面曝光員警怒斥

新竹市正義輪胎行前年發生8死慘案，陳家二兒子陳彥翔因欠債，又與父母因家務爭吵，買汽油返家縱火，母親、妹妹、妻小、大嫂及姪女葬身火海；新竹地院認為陳不認罪、手段殘酷，依殺害直系血親尊親屬罪判他死刑。台灣高等法院今依辯護律師聲請勘驗警察密錄器，影片中陳喊「我不知道會燒這麼嚴重」，員警斥「講什麼痟話」。

辯護律師今聲請勘驗影片的目的，是要確認陳彥翔（33歲）的「表情」和「動作」，告訴代理人則批評在陳父撥打110時，警察就知道是「兒子要放火」，今天的勘驗只是在拖延訴訟、浪費司法資源。

檢警調查，陳彥翔因積欠債務經濟狀況不佳，常與同住父母起爭執，2022年6月15日晚上陳因洗碗等家務，與父母激烈衝突，陳男負氣離家，購買20公升汽油。

陳父打烊將家中機車牽進屋內，返家的陳又和父親爭吵，隨即將買來的汽油往頂高機工作區及門口機車潑灑，母親聽聞爭吵聲，旋即和媳婦下來查看，父親見店內均遭潑灑汽油、憤而報警。

陳彥翔見父親報警勃然大怒，以打火機引燃衛生紙，朝已潑灑汽油的頂高機、機車方向丟擲，由於現場布滿揮發汽油，火勢迅速引燃，機車也爆炸。陳母和陳妻見狀，為搶救家中幼子，急忙奔上樓，因火勢猛烈，大火不到幾分鐘就燒穿一樓木質裝潢天花板，房內的陳母等8人命喪火窟。

檢察官起訴向法院求處死刑後，一審考量陳彥翔手段殘酷，如量處無期徒或較輕的有期徒刑，與陳主、客觀犯罪情節比例不符，有剝奪生命、使之永久與社會隔離必要，判死刑。受害家屬當時淚謝法官「我們的期待沒有落空」。

案件上訴高院，辯護律師聲請勘驗警察密錄器，目的是確認陳彥翔當時的動作與表情。

法官當庭播放影片，影片中，救護人員喊「火勢有點大」，警察喊「離開、離開」，這時陳彥翔跪在地上、情緒有些激動，警察問「你放的？」陳回答「吵架啊」。員警問「吵架沒事幹嘛放火？」陳答「好幾次了」，並說「趕快啦」並想看看他的老婆與小孩。

警察當場逮捕陳彥翔，他則要求關心火勢，還說「為什麼不滅火」「我不知道會燒這麼嚴重」，警察喊「你就不要放火啊」「講什麼痟話」。

對於勘驗，陳彥翔沒有意見，但告訴代理人批評根本是在拖延訴訟。陳的大嫂母親則指陳看到了警察，知道逃不了了，才裝成自首的樣子。

因今天法官在法庭上對被害家屬說知道他們失去親人的痛苦，但法庭不是被告講什麼就要回什麼的地方，並說陳沒有因此「得到利益」，這句話引來家屬不滿。陳大嫂的母親質疑陳怎麼會沒得到利益？她說，陳欠她女兒錢，人燒死了不用還，沒有利益嗎？並批評陳胡說八道、欠債一堆，怎麼會沒有動機？

對於女兒慘死，陳彥翔的大嫂老母親批評若非故意，為何不是引燃家中的可燃物，而是去買20公升的汽油？這可以證明陳燒死家人意念甚堅，殺人動機明確，不容因陳了解法律就有恃無恐，司法應彰顯正義，還家屬公道。