涉收購郭董連署案潛逃中國 桃院羈押蕭立妍原因曝光

為協助鴻海創辦人郭台銘獨立參選，曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍，涉嫌與曾任民進黨桃園縣黨部評議委員的男友黃薪哲，委託同為市議員參選人的趙宏勳以每人200元收購連署書，蕭女見檢警大規模查緝，去年10月26日逃往中國大陸躲藏遭通緝，昨午返台落網，桃園地檢署複訊後連夜向法院聲請羈押，法官傍晚開庭後，認為有串證之虞，裁定蕭女羈押禁見。

桃園地院說明，被告蕭立妍經訊問後，坦承有交5萬元給共犯趙宏勳，惟否認犯行，依卷內證據，足認被告涉犯交付賄賂使為特定被連署人連署之犯罪嫌疑重大。被告於總統選舉後經通緝到案，所述與卷內證人證述不同，有勾串共犯、證人之虞，有羈押必要，應予羈押並禁止接見通信。 曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍，涉嫌提供現金對外徵求郭董連署書，見檢調大規模搜索，於去年10月26日搭機逃往中國遭桃檢通緝，昨午返國後就逮，檢方複訊後連夜向桃園地院聲押獲准。記者陳恩惠／攝影