上色情論壇！高雄兩寶爸被逮 販賣未成年猥褻影像挨告

高雄張姓工程師育有兩名孩子，但卻於某色情論壇上以「KFG」帳號，販賣兒童、少年及成人的猥褻影像賺取積分，因該網站被警方查獲，張男因此被循線查出有販賣未成年少女的猥褻影像，近日橋頭地方法院依兒童及少年性剝削防制條例，將張判刑6月，緩刑4年，並須捐款15萬元給防制兒少性剝削的公益團體。

判決書中，該色情論壇透過積分，讓會員能購買該論壇上的色情資料、兌現或提升閱覽權限；橋頭地檢署指揮高雄旗山分局另案查獲該論壇後，發現張男曾在自2016年至2018年間，販賣未成年性猥褻影像，在該論壇賺取積分。

「影像是在國中時期被人拍攝」檢警找出受害女子約談說明，並從色情論壇中找出重要註冊文件，包含張男論壇升等、文件標題以及所張貼猥褻影像等資料，且除該受害女子可辨別外，張上傳的影像，還包含其他兒童、少年在內。

據悉，張男是名具有大學學歷的工程師，與妻子、2名小孩與父母同住，卻恣意將大量成年人及未成年人猥褻影像上傳論壇並加以販賣，欠缺保護未成年人身心健全發展的意識，觸犯刑法第235條第1項販賣猥褻影像罪，及違反修正前兒童及少年性剝削防制條例第38條第1項之販賣兒童或少年為猥褻行為之電子訊號罪。