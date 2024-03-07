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台灣不需買武器？林楚茵評論挨告誹謗 法官：若須調查將傳游錫堃作證

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨前立法委員吳怡玎，自訴民進黨立委林楚茵誹謗罪，在節目上指控她說「台灣不需要購買武器」等言論。今士林地方法院開庭，立法院函覆難以提供餐敘監控影像，林楚茵否認犯行，她做出「大略結論」給予評論，不是背下吳怡玎的一字一句。法官諭知，若法院認有調查必要性，將傳喚時任立法院長游錫堃等4人出庭作證。

吳怡玎自訴，立法院院長游錫堃今年4月18日，與法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）等外賓餐敘，她在餐敘席間，曾發表如何面對台海關係，表達台灣防衛自己時，也必須溝通經營，「隻字未提武器或不要買武器」，2天後卻遭林楚茵在節目上指控她講出「台灣不需要購買武器」等不實言論。吳怡玎去年出庭後強調「沒有講過的話請不要掛在我的嘴上」台灣社會需要的是乾淨、誠實。

對於指控，林楚茵否認犯行，基於原則及倫理，沒有聲請傳喚消息來源，她是經參與餐會的人轉述得知，此事涉國防安全，為可受公評之事。

法院日前函詢立法院詢問本案相關錄音、影像。法官今當庭稱，立法院秘書長函覆，餐敘無固定監控設備，且涉及個人隱私及外交禮儀慣例，故難以提供相關影音內容；自訴代理人及辯護人均無意見。

法官今詢問被告對於自訴代理人本案是否傳喚在場人員作證、及調查必要性？辯護人認為沒有傳喚必要，林楚茵就國民黨團及自訴人吳怡玎代表其黨團，軍購公共議題之歷來意見、餐會公開發言，及席間談話內容等，在節目上做出「大略結論」給予評論。

辯護人稱，林楚茵在節目上要發言前，已明確表達是「大略結論」，並不是一字一句背下來吳怡玎在何時何地說什麼，非引用字字句句，而是大略做出結論，加以評論。

法官諭知，此部分證據調查必要性，本院會依據舉證責任進行判斷，若認有調查必要性，將依序傳喚詰問證人，時任立法院長游錫堃、時任立委的黃世杰、張其祿，及時任外交政務次長李淳等4人；今年5月2日下午2點30分行審理程序。

吳怡玎自訴提告林楚茵誹謗罪。記者蕭雅娟／攝影
吳怡玎自訴提告林楚茵誹謗罪。記者蕭雅娟／攝影
林楚茵今出庭否認誹謗吳怡玎。記者蕭雅娟／攝影
林楚茵今出庭否認誹謗吳怡玎。記者蕭雅娟／攝影

吳怡玎 林楚茵 立法院

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