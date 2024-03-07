找人幫郭台銘連署 檢聲押綠營前桃市議員參選人

曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍，與曾任民進黨桃園縣黨部評議委員的男友黃薪哲，去年為協助鴻海創辦人郭台銘進行總統選舉連署，請託同屆參選市議員的趙宏勳，以每份200元代價收購連署書，檢警大規模查緝後，蕭去年逃往大陸躲藏遭通緝，昨天返台落網，桃園地檢署連夜向法院聲請羈押。

至於黃薪哲仍在通緝中，趙宏勳先前已被依違反公職人員選舉罷免法起訴。

起訴指出，為了幫郭董衝連署份數，黃薪哲負責與郭台銘陣營聯繫連署及資金調度，蕭立妍則提供趙宏勳500份空白連署書、交付5萬元現金，指示趙以發放每名連署人200元方式，對連署人行求期約或交付賄賂。

同年月13日蕭、趙某碰面，蕭先收取趙的138份連署書，又提供300份空白連署書，要他繼續對外徵求，允諾收齊全部連署書後，將依實際交付份數，以每份200元算錢，扣除已支付5萬元，其餘差額會補足。

趙宏勳先找桃市環保局環境管理處任職的李姓清潔隊員友人，以1000元取得李家5份連署書，另交付4400元由李取得22份連署書；趙也找張姓退休友人，以1000元取得張家5份連署書，另交付1200元由張取得6份連署書。

為取得更多連署書，趙宏勳去年10月初二度前往經營五金行的林姓友人處，交付2萬500元委託林友幫他徵求連署書，林取得13份外，也委託同樣在市府環保局任職的劉姓清潔隊員友人幫忙，從劉處共取得18份連署書。

桃園地檢署去年10月下旬發動大規模搜索行動，先於23、25日分別將桃園市前議員郭麗華及其助理、桃園蓮華寺代表人江衍灝及其友人等查緝到案，並於27日至趙某桃園區住處搜索，扣得尚未交給蕭立妍的297份連署書，蕭女獲悉郭、江被逮後，於26日清晨搭機逃往中國大陸，今年初遭桃檢發布通緝。

趙宏勳供稱，受蕭立妍請託以每人200元對價向他人徵求郭董連署書，與蕭女見面時，蕭為使他放心，曾提及同時也請郭麗華、江衍灝等人幫忙蒐集連署書。