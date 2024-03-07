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找人幫郭台銘連署 檢聲押綠營前桃市議員參選人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍，與曾任民進黨桃園縣黨部評議委員的男友黃薪哲，去年為協助鴻海創辦人郭台銘進行總統選舉連署，請託同屆參選市議員的趙宏勳，以每份200元代價收購連署書，檢警大規模查緝後，蕭去年逃往大陸躲藏遭通緝，昨天返台落網，桃園地檢署連夜向法院聲請羈押。

至於黃薪哲仍在通緝中，趙宏勳先前已被依違反公職人員選舉罷免法起訴。

起訴指出，為了幫郭董衝連署份數，黃薪哲負責與郭台銘陣營聯繫連署及資金調度，蕭立妍則提供趙宏勳500份空白連署書、交付5萬元現金，指示趙以發放每名連署人200元方式，對連署人行求期約或交付賄賂。

同年月13日蕭、趙某碰面，蕭先收取趙的138份連署書，又提供300份空白連署書，要他繼續對外徵求，允諾收齊全部連署書後，將依實際交付份數，以每份200元算錢，扣除已支付5萬元，其餘差額會補足。

趙宏勳先找桃市環保局環境管理處任職的李姓清潔隊員友人，以1000元取得李家5份連署書，另交付4400元由李取得22份連署書；趙也找張姓退休友人，以1000元取得張家5份連署書，另交付1200元由張取得6份連署書。

為取得更多連署書，趙宏勳去年10月初二度前往經營五金行的林姓友人處，交付2萬500元委託林友幫他徵求連署書，林取得13份外，也委託同樣在市府環保局任職的劉姓清潔隊員友人幫忙，從劉處共取得18份連署書。

桃園地檢署去年10月下旬發動大規模搜索行動，先於23、25日分別將桃園市前議員郭麗華及其助理、桃園蓮華寺代表人江衍灝及其友人等查緝到案，並於27日至趙某桃園區住處搜索，扣得尚未交給蕭立妍的297份連署書，蕭女獲悉郭、江被逮後，於26日清晨搭機逃往中國大陸，今年初遭桃檢發布通緝。

趙宏勳供稱，受蕭立妍請託以每人200元對價向他人徵求郭董連署書，與蕭女見面時，蕭為使他放心，曾提及同時也請郭麗華、江衍灝等人幫忙蒐集連署書。

根據趙宏勳、蕭立妍LINE對話紀錄顯示，蕭於去年9月15日向趙表示「郭錢一領到就給、不知道什麼時候結束，不會結束才給錢」、趙於去年10月3日向蕭女回報「八德找到人、大園正在問」，翌日則回報「八德龍潭各500、大溪大園各300」等語，證實有替蕭正在蒐集連署書。

曾參曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍，涉嫌提供現金委託前桃園市議員郭麗華、桃園蓮華寺代表人江衍灝及同屆參選市議員的趙宏勳等人對外徵求郭董連署書，見檢調大規模搜索，於去年10月26日搭機逃往中國遭桃檢通緝，昨午返國後就逮，檢方複訊後連夜向桃園地院聲押中，至於郭、江及趙已先後依違反總統副總統選舉罷免法案件起訴。圖／擷取自蕭立妍臉書粉專
曾參曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍，涉嫌提供現金委託前桃園市議員郭麗華、桃園蓮華寺代表人江衍灝及同屆參選市議員的趙宏勳等人對外徵求郭董連署書，見檢調大規模搜索，於去年10月26日搭機逃往中國遭桃檢通緝，昨午返國後就逮，檢方複訊後連夜向桃園地院聲押中，至於郭、江及趙已先後依違反總統副總統選舉罷免法案件起訴。圖／擷取自蕭立妍臉書粉專
曾參曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍，涉嫌提供現金委託前桃園市議員郭麗華、桃園蓮華寺代表人江衍灝及同屆參選市議員的趙宏勳等人對外徵求郭董連署書，見檢調大規模搜索，於去年10月26日搭機逃往中國遭桃檢通緝，昨午返國後就逮，檢方複訊後連夜向桃園地院聲押中，至於郭、江及趙已先後依違反總統副總統選舉罷免法案件起訴。記者陳恩惠／攝影
曾參曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍，涉嫌提供現金委託前桃園市議員郭麗華、桃園蓮華寺代表人江衍灝及同屆參選市議員的趙宏勳等人對外徵求郭董連署書，見檢調大規模搜索，於去年10月26日搭機逃往中國遭桃檢通緝，昨午返國後就逮，檢方複訊後連夜向桃園地院聲押中，至於郭、江及趙已先後依違反總統副總統選舉罷免法案件起訴。記者陳恩惠／攝影

桃園 通緝 連署書

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