直排輪國手欠賭債搶台中彩券行 星國豪賭賺錢返台被抓...下場出爐

台中市洪姓男子是直排輪國手，曾獲藝人邀約拍攝MV，不過後來因欠下賭債，去年初持刀強盜南屯區一家彩券行，得手20萬元，洪馬上搭機赴新加坡賭場賭錢，隔天搭機返台落網，警方發現，洪身上有3.2萬元台幣、新加坡幣8050元（合台幣約18.2萬元），比強盜的贓款還多，洪坦言「有贏錢」。二審今天宣判，仍維持一審原判，判洪7年1月徒刑，仍可上訴。

判決指出，洪姓男子（39歲）因積欠賭債，在去年2月5日深夜11時許，先在台中高鐵站外行竊一輛機車後，在6日凌晨零時許，騎贓車前往南屯區永春東路一家彩券行，洪頭戴安全帽，並以口罩掩蓋其臉部，攜帶預先購買的主廚刀一把，進入彩券行內指向店員，快步走向店員所在櫃台。

女店員心生畏懼不能抗拒，嚇得逃出彩券行外，但逃離前有先觸碰警報器，洪男自行打開櫃台內抽屜，拿走現金20萬餘元後，騎機車逃逸，隨即搭機前往新加坡賭場，洪保留台幣3.2萬元，其他全換成新加坡幣賭博。

洪男隔天清晨8時許搭機返台，警方在機場拘提洪男到案，當時洪身上有3.2萬元台幣、8050元新幣（合台幣約18.2萬元），警方全數查扣後，依強盜、竊盜等罪移送台中地檢署偵辦。

一審審理時，洪男雖辯稱是涉犯刑度較低的恐嚇取財罪，不過不被法官採認，仍依強盜罪，判他7年1月徒刑，另涉竊盜罪，獲判3月徒刑，可易科9萬元。

洪男認量刑過重，提出上訴，仍向台中高分院抗辯，此案是恐嚇取財，不是強盜犯行，原審量刑過重，合議庭審理後，今天宣判，仍認定一審量刑用法妥適，駁回洪上訴，維持一審原判，仍可上訴最高法院。