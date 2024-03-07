台中桶屍案愛子遭殺灌成水泥塚…家屬求判死 酒店女辯：我沒做

台中神岡桶屍案本周起由國民法庭密集審理，檢方起訴曾任酒店小姐蔡姓女子因金錢、感情，殺害陳姓男友裝桶灌水泥封屍，涉犯殺人等4罪今求刑25至27年徒刑，被害家屬痛斥蔡害他們家破人亡，淚訴求判死刑，蔡女堅稱自己「沒做的事就是沒有」主張無罪，台中地院明將宣判。

全案起因於，警方2022年10月26日在神岡區1處鐵皮工廠發現桶屍，陳姓死者4年前就下落不明，檢警鎖定陳失蹤前仍和在酒店上班的蔡女（34歲）一同外出入住汽車旅館，隨後就人間蒸發，清查發現蔡曾購買塑膠桶、攪拌器，認為蔡嫌疑重大，依殺人、棄屍等罪嫌起訴她。

告代律師今轉達陳男高齡80歲母親心聲，表示兒子是母親心頭肉，卻被蔡女殺了，母親的心也碎了，至今都抬不起頭走路，每天淚流滿面生不如死；陳母也說，兒子失蹤4年來看到新聞有無名屍案全家人就都睡不著，直到找到兒子遺體陷入絕望，直言對蔡女一切包容，卻換來背叛、家破人亡。

陳男家屬為保護他女兒，至今仍不敢告知父親遺體被發現一事，律師今也播放陳女兒一段錄音，女童直言很怕忘記爸爸的一切，希望他快點回家。

陳男妹妹表示，至今不忍告訴姪女爸爸再也回不來，且姪女過去和蔡女熟悉，沒想到這位「佳佳阿姨」卻讓她成了沒爸爸的小孩，痛訴蔡女騙錢、騙情，又害他們家破人亡，這5年依靠的力量，就是希望司法能夠判蔡女死刑。

告代律師表示，中華民國並未廢除死刑，蔡女犯行達情節最重大程度，犯後不承認、沒道歉也無賠償，顯無教化可能，其蓄意殺人，無從求其生，請求合議庭判死刑。

檢察官林岳賢科刑辯論時陳述，蔡女2018年有詐欺前科，構成累犯應加重，其犯罪動機是金錢、感情糾紛，就殺人用水泥封屍手段殘忍，犯後冒用陳男手機傳訊給女兒假裝還活在世上、假裝自己車子遺失，故布疑陣計畫縝密，直言她才是真正的「恐怖情人。」

林也說，蔡女犯後否認、裝無辜，案發後沒幾天就跟閨蜜飛去峇里島玩，經盤點刑法第57條找不到任何1項減刑因子，卻有7項加重因子，就蔡女涉犯殺人、盜用他人電信設備、偽造文書及棄屍等4罪，建議合議庭量處她有期徒刑25至27年。

蔡女辯護律師簡珣說，檢察官無法說明蔡女何時、何地殺人，請求合議庭判蔡女無罪；簡也認為，檢方求刑過重，本案檢方很多事臆測、犯罪事實不清楚下，難以想像直接對她判刑，就算要論罪也應以最輕微刑度，也不同意累犯加重。

蔡女最後表示意見時說，發生這件事她很遺憾、難過，希望家屬節哀，但「我沒做的事就是沒做」，希望司法還她公道，自己無故被關了1年多，還有2個女兒，請求判無罪。

審判長劉麗瑛諭知全案明天下午2點宣判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康