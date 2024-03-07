天剛科技大股東涉炒股掏空2億6360萬 北檢今起訴朱國榮等12人

曾任天剛資訊董事長的鄧光明及陳園榜等人，涉於2017年至2019年間以引入不實手機遊戲名義，夥同高階主管及龍邦集團總裁朱國榮等人，約定互為大量買賣天剛股票炒股，掏空天剛至少2億6360萬元。台北地檢署7日偵結，依涉嫌證券交易法之非常規交易及特別背信等罪嫌起訴鄧光明、陳園榜與朱國榮等12人。

檢方查出，身為天剛大股東的鄧光明於2017年間，見天剛營收及獲利均無起色，恐有全數斷頭之虞，便起意藉由手機遊戲炒作股價、賣股獲利，獲得天剛實際負責人陳明澤支持，於2018年6月12日起擔任天剛董事長，找來陳園榜擔任特助。

起訴指出，鄧光明等人三度藉由引入手遊業務名義，套取天剛資金，散佈不實預估財務資訊，夥同陳園榜、陳的父兄、朱國榮及朱的秘書林桂馨等人操縱股價。2018年5月至8月間，天剛股價從每股30元漲至77.4元，漲幅達158％

檢方查出，2018年8月17日，天剛及合資手遊「轉校生」的太普高公司，各自公布簽約重大消息，鄧光明、陳園榜及朱國榮等人於限制交易期間買賣股票，操縱股價牟利。

檢方估算，2017年至2019年間，鄧光明及陳園榜等人以「轉校生」、「夢界物語日韓版」、「漫威宇宙」、「海洋遊戲」及「數位平台建置」等手遊，但因遊戲未能確實開發或不具市場價值，致天剛實質損害至少達2億6360元。

朱國榮、林桂馨與鄧光明是朋友關係，當時朱答應鄧入場承接天剛股票，維持股價。不過，朱國榮等人高價買進股票，擬制性獲利為負868萬5000元；為了彌補損失，鄧光明則藉由賠售與抵押雙北二處土地給朱國榮。