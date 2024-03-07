神仙谷前年拍劇攝影師、收音助理墜谷 苗栗地院判決今出爐！

電視劇「初擁」前年3月在苗栗縣南庄鄉神仙谷拍攝，黃姓攝影師及王姓收音助理墜谷死亡公安事件，苗栗地方法院最近依過失致死罪判決。圖／苗栗縣政府消防局提供 電視劇「初擁」前年3月在苗栗縣南庄鄉神仙谷拍攝，黃姓攝影師及王姓收音助理墜谷死亡公安事件，苗栗地方法院最近依過失致死罪，判處製作公司柯姓負責人、童姓現場負責人，均有期徒刑8月，緩刑2年，另，製作公司依職業安全衛生法，罰金10萬元。

判決書指出，黃姓攝影師、王姓助理前年3月間，在南庄鄉神仙谷七分醉瀑布上方岩石平台，進行戲劇拍攝及收音工作時，因現場未設置防止墜落安全設備，也未讓黃、王使用安全帽、救生衣等防護器具，2人工作時，自高度約25公尺處的岩石平台墜落深潭，傷重不治死亡。

判決書指出，製作公司及柯姓負責人對於勞工工作安全自應謹慎注意，未依職業安全衛生法相關規定，對於有危險性作業場所，提供必要安全衛生設備及措施，保障勞工的生命及身體安全，輕忽勞工作業安全。

此外，童負責指揮、統籌、監督管理戲劇現場拍攝等工作，在有墜落危險處所，未設置防止溺水及墜落之必要安全設備，也未讓現場拍攝人員使用安全帽及救生衣等防護器具，致發生死亡結果，觸犯過失致死罪。

法官審酌童等人積極與家屬成立民事和解及調解，已盡力彌補被害人親屬所受損害及精神痛苦，分別量刑並宣告柯、童緩刑，命童依和解分期賠償被害人親屬，若違反負擔情節重大，所受緩刑宣告可能被撤銷。