男子拖欠酒駕罰單逾7年 父親得知籌錢代繳10萬多元
台南42歲邵姓男子7年多前騎機車經永康區永大路，經酒測超標挨罰9萬元外，欠繳2筆交通罰單共計10萬8千元，逾期未繳，遭移送行政執行署台南分署強制執行，因執行命令寄到家中，父親才得知這些罰單，因家中經濟狀況不佳，向親友籌足罰款，昨代他繳清多年欠款。
台南分署指出，經分案受理後，執行人員查得邵有存款及保單可供執行，核發執行命令扣得存款1555元，已交交通局收取。
邵父昨主動電話聯繫，指因執行命令寄到家中，經詢問後才知道有這些罰單，家中經濟狀況不好，經討論後決定幫他償還，部分金額還是向親友籌借而來的。昨由邵父到分署代他繳清欠款。
台南分署呼籲，「酒駕零容忍」，在飲酒後應多利用大眾運輸、指定駕駛或計程車代步切勿自行開車，共同維護用路人的生命安全，切勿心存僥倖，挑戰公權力。同時，提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。
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