陳耀祥涉鏡電視案沒動靜…傅崐萁嗆蔡清祥：你辦一次給大家看嘛

新竹縣長楊文科因「天坑」案依圖利罪偵處、諭令50萬元交保，支援台南市長黃偉哲競選總部的皇龍建設也爆「天坑」工安意外，未見偵查啟動，立法委員傅崐萁今天在立法院表示檢調「辦藍不辦綠」，籲法務部長蔡清祥要求檢察官依法行政。

立法院今天召開司法及法制委員會，傅崐萁針對敏感案件就教蔡清祥，但未給蔡充分時間回應。

蔡清祥說，每一個案子檢調都會依法處理，但案子並不一樣，法務部長職權有限，對傅的說法表示「謝謝指教」。

傅崐萁除點名「天坑」案，另點名「鏡電視案」指上架案中裴偉的帳戶已有匯款紀錄給原始股東、且NCC主委陳耀祥已簽分為「他字」案的被告，但檢方偵查還是不動聲色，詢問蔡清祥「案子是辦到哪裡去了？」

傅崐萁說，檢調查「天坑」案新竹、台南不一樣，還說台南地檢署去年3月6日偵辦光電弊案發動搜索後，台南市政府前經發局長陳凱凌已供稱是「上面」指示辦理，但檢察官直到今年2月29日才以證人身分問訊黃偉哲，時間拖了1年。

傅說，「如果是藍營首長涉案會如此延宕嗎？」「黃偉哲為何可以躲過總統大選期間才傳喚到案？」

傅崐萁說，依山水民調有85%的人不信檢察官，光電案涉案人口中的「上面」只有市府秘書長、副市長，再來就是市長，檢調對在綠營執政縣市的案子就說資料不全，但對藍營的以押人取供，這是司法令人不相信的原因。

傅崐萁說，司法如皇后的貞操，要多少代價、官位可以交易？為何「高虹安案」選在選舉期間發動偵查，約談黃偉哲就拖上1年，「辦案要將心比心」。

傅崐萁對蔡清祥說「你是在位最久的法務部長、預祝你可以連任」，希望人民不滿意檢察官的比例可以下降，法務部不要再看顏色辦案。

傅說，鏡電視一案他去年7月就提出檢舉、而陳耀祥被分案偵辦，現在陳耀祥都快要下台了，案子卻還沒辦出來。