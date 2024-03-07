逾20億吸金犯徐少東涉中資介選 肖想「晶片夢」遭識破

總統大選前後，橋頭地檢署去年12月偵辦「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝與三聯集團董座徐少東等5人涉中資介選案，橋檢日前偵結對5人提起公訴；檢方發現，徐少東不僅攏絡中方還想潛逃海外，甚至盜印輝達晶片大廠的公司鋼印偽造文書，疑有意與日大陸人合作買賣晶片，賺取不法利潤。

橋檢起訴書指出，本次起訴五人分別為三聯南頻電信董座徐男及其子、徐的王姓友人以及台灣新住民關懷總會幹部周女、郭男。

橋檢去年兩度搜索台東、高雄等14處，傳喚38人等到案訊問，發現徐少東與周滿芝等5人受大陸所派遣的滲透來源指示，欲藉由國內眾多新住民，發展敵對境外勢力所能支配的組織，企圖干預2024總統立委二合一大選。

去年６月，陸方統戰賈姓人士居中指示徐少東，為有意參選總統的企業家郭台銘拉抬聲量，並同步打壓國民黨提名候選人侯友宜，企圖促成郭台銘搭檔民眾黨主席柯文哲參選總統選舉。

為此，徐將陸方介選指示周滿芝，並遊說周放大25萬新住民投票勢力，作為介選工具，並要求擔任台灣新住民關懷總會「總顧問」一職。周同意後，兩人擅自以該總會名義委託多家網路新聞媒體，以「攜手拚經濟 遠離戰爭」佯作假民調數據、文案，並在LINE上偽造郭台銘第一「最佳首選」35.2%的支持率。

檢方發現，徐少東一方面欲凸顯自身在台的財力、政治影響力，藉此獲得陸方青睞，引進陸方發展組織及介選的資金援助，另方面計畫假借學術名義申請赴日，欲脫免他案犯罪證據，解除限制出境出海禁令，並在海外經營半導體事業。

徐少東於去年８月某晚，用LINE傳送輝達（NVIDIA）的公司LOGO圖案給兒子，在未取得輝達（ NVIDIA ）香港控股台灣分公司同意下，花了4200元擅自製作鋼印，假冒輝達執行長黃仁勳名義，賀電給蔡英文總統。

據悉，該公文內容佯稱日方有意與我國半導體產業合作，欲在東京舉辦秋季高管論壇，徐還在新北某公司內，將偽造賀電裱框，交予某位日籍大陸人，製造他與黃仁勳有密切關係的假象。而徐少東不僅偽造輝達的公司鋼印，檢方還搜出，徐的母校高科大合約專用騎縫章、校長印章、王姓指導教授印章等多顆不實印鑑。

檢方查出，徐盜刻印章目的，是為了偽造輝達硬體產品、應用軟體銷售授權兩分協議書，徐以此指示其子與王友親赴日本將文件交給陸方賈男，賈男則交付徐日幣100萬元，之後徐在台與王利用畫展進行洗錢勾當；此外，徐少東還偽造物聯網無線通訊裝置基地台自選的技術移轉同意書，構陷高科大及自身王姓指導教授。