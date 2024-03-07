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遠東油脂8百噸問題乳瑪琳進消費者肚 二審負責人減刑沒收金額也變少

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

遠東油脂2017年傳出使用過期原料製成乳瑪琳等產品，超過8百多噸商品流入市面，進了消費者的肚子，桃園地院認為遠東油脂罔顧消費者權益，依詐欺罪判負責人謝賢德及3名員工1年2月至2年6月不等徒刑，犯罪所得11億1千餘萬元沒收。台灣高等法院今判刑度皆減輕6月，但不得易科罰金或易服社會勞動，沒收金額也減為10億2383萬元。

依二審判決，謝德賢判1年6月徒刑，副廠長劉在春判刑2年，廠長廖志宏被處1年8月徒刑，調配部領班楊貴榮判8月徒刑。其中楊緩刑3年，支付公庫10萬元。

遠東油脂公司為知名食品乳瑪琳和相關油品的製造商，董事長謝榮泰因年事已高，兒子謝賢德擔任董事長特助，實際負責遠東油脂的經營，為實際負責人。

高院指出，從2006年1月1日起至2014年11月間止，謝賢德、廖志宏、劉在春（自2008年間起）以「瑕疵回收品」連同廠區管線內、桶槽內及生產或精製過程中的餘料（紅油），與其餘一般原料油混同使用，調配成「小頂好瑪雅琳」，讓消費者誤以為是全新的產品，公司因此獲取4306萬9977元。

楊貴榮則是將包裝上標示賞味日期為「2015年11月30日」、「2016年6月10日」的澳洲無水奶油，分別於2015年12月1日至2016年3月29日、2016年6月11日至同年7月19日間，充作「頂好瑪雅琳（鐵桶裝）」等5項葷類產品及「大乳瑪琳」等5項素類產品的調配原料，騙消費者產品原料沒問題，公司賺了4533萬4996元。

高院認為一審誤認「紅油」製成產品還含一品特酥油等產品，且對「紅油」、逾期無水奶油製成產品買賣價金計算錯誤，導致犯罪所得金額出現誤差，因此撤銷改判。楊貴榮在高院審理時坦承犯罪，被認為態度良好，因此諭知緩刑3年，支付公庫10萬元。

遠東油脂股份有限公司以過期品製造乳瑪琳、酥油及白油等產品，台灣高等法院今宣判，除被告刑度都較一審減少6月徒刑外，沒收金額也減為10億2383萬元。圖／台北市衛生局提供
遠東油脂股份有限公司以過期品製造乳瑪琳、酥油及白油等產品，台灣高等法院今宣判，除被告刑度都較一審減少6月徒刑外，沒收金額也減為10億2383萬元。圖／台北市衛生局提供

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