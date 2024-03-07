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仿效鄭捷到捷運站隨機砍人？板橋男與家人吵架PO文釀恐慌遭警逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

警方在板橋各捷運站加強巡邏。記者黃子騰／翻攝
警方在板橋各捷運站加強巡邏。記者黃子騰／翻攝
近期板橋車站有保全向民眾表示，有人要仿效鄭捷捷運板南線江子翠至龍山寺捷運站隨機砍人，並提醒民眾「不要上車睡覺，要注意觀察四周」。海山警方證實4日接獲桃園警方通報，住在板橋的陳男疑因與家人發生爭執，在某大學群組中公告將在捷運站隨機砍人。警方已將陳男帶回偵詢，並依恐嚇公眾罪嫌送辦。

據了解，有網友在網路社群發文「還記得鄭捷事件吧！搭板南線的人最近注意一下，捷運站保全說最近有人想效仿鄭捷隨機殺人，請各位提防小心，帶點防身武器，尤其江子翠這段」。有網友補充表示她周一晚間7時許在板橋站練舞時，聽到保全的對話。保全也提供通報的LINE訊息，並提醒他們上車後不要睡覺或戴耳機。回想當時鄭捷案的恐怖事件十分擔心，因此發文提醒網友。

海山警方表示，4日上午接獲桃園市警察局蘆竹分局通報，桃園某大學陳姓畢業生疑因與家人發生爭執，在該校系群組中公告將至板南線江子翠至龍山寺捷運站隨機砍人，桃園警方調查後發現陳男住在板橋立即通報海山警方。

海山分局文聖派出所4日立即派員至陳男住處查訪，與父母同住的陳男向警方坦承，因日前與父母因學業問題發生爭執，一時情緒失控才在系上LINE群組留下不當言語，造成社會大眾恐慌。警方立即將陳男帶回偵詢，詢後依恐嚇公眾罪嫌移送新北檢偵辦。警方表示已加強轄內捷運站體安全維護，逐一進入各站及捷運車廂內巡視，並查看有無可疑人事物，以維護民眾人身安全。

保全 捷運 鄭捷

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