醫美女醫師亂指示用藥害人昏迷身亡 她不認罪但賠100萬確定獲緩刑
毛姓醫美雷射光療女醫師6年前不清楚肌肉鬆弛劑「肌弛適」的用法，卻指導護理師替華姓女子注射緩解腰部受傷而出現跛行、抽筋的症狀，未料華女昏迷，送醫身亡，最高法院依過失致罪判毛女6月得易科罰金之刑，並宣告緩刑3年定讞。
毛女原先在桃園市醫美診所兼職擔任雷射光療醫師，而診所護理師2018年8月25日帶因腰部受傷而抽筋、跛行的華姓女友人，詢問毛女「肌弛適」肌肉鬆弛劑，能否減緩華女不適症狀，及藥劑劑量、施打方式等。
毛女僅得知華女體重後，即依藥品仿單和自行上網查詢結果，貿然告知對方可以靜脈方式施打5c.c肌肉鬆弛劑，卻未注意且通知該藥是外科開刀手術或加護病房使用的藥劑，供全身麻醉使用，須配合氣管內插管輔助使用。
華女同日下午3時許，請護理師依毛女指示施打肌肉鬆弛劑，但過程中感到不適甚至無法呼吸，之後昏倒逐漸失去意識，毛女見狀僅測脈搏，卻沒有確認華女呼吸或以儀器施測，就認定華女是施藥後的放鬆狀態，指示將華女移至病床上躺平，再施打類固醇、葡萄糖等，直到華女臉色發黑、唇色異常，才呼叫救護車協助送醫，但華女數日後仍不治。
毛女否認犯行，辯稱當天她只有依仿單照念藥物劑量及施打方式，對方沒有詢問藥物是否能緩解華女症狀，在她的認知裡，此藥應該要在設備完善的手術室插管使用，她完全無法想像對方會直接在診所使用此藥，她有持續觀察華女呼吸和脈搏，並請護理人員拿監測生命徵象的工具，她也沒有阻止叫救護車。
法院根據監視器畫面、證人說法等，不採信毛女說詞，考量毛女犯後態度不佳，但考量她以100萬元與華女丈夫和解，且毛女沒有前科，經此次偵審及刑科教訓，當知所警惕，無再犯之虞，一、二審依過失致死罪判6月徒刑，得易科罰金，並緩刑3年；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
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