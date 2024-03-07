台中吸毒男1刀刺死無辜鄰居 判囚12年、賠679萬

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影 台中蔡姓男子吸毒後妄想隔壁王姓鄰居看不起他，竟1刀從王背後刺死他，刀深長達11公分，刑事一審依精神鑑定減刑後依殺人罪判蔡14年，二審撤銷判12年；王的父母、兒子再提民事對蔡求償879萬元，蔡則說自己服刑中要出獄工作還錢，民事庭審理後判蔡應給付王家屬679萬元，可上訴。

檢警調查，蔡男吸食海洛因、安非它命出現幻聽及妄想，他自認隔壁王男看不起他，2022年4月16日見王回來就持料理刀衝向對方，從背後猛刺王男上背部，傷及胸腔傷及肺、動脈，釀王倒臥血泊慘死，蔡男行凶後隨即打110、119報案並坦承殺人要自首。

台中地院刑事一審時，蔡否認殺人犯意，辯稱只是要嚇嚇對方，且有拿捏力道，只有刺1刀。但蔡男初期警詢時說「你看我沒有，我做給你看」、「我本來是要給他死」，另於偵查中坦承殺人，還說「我是要一直刺到他一口氣」，可見確實有殺人犯意。

一審再勘驗蔡男動作，發現他持33公分料理刀趁王剛回家猝不及防時，持刀衝向王再以跨部之姿由上往下刺，造成王遭刺穿11公分，可見力道猛烈毫無節制，釀王男慘遭一刀斃命。

一審再將蔡送精神鑑定，發現他20多歲出現幻聽妄想，曾入精神科門診，認為作案時受精神障礙影響導致辨識能力降低，依刑法第19條予以減刑，且符合自首，再予以減刑後，依殺人罪判他14年，令入相當處所施以監護3年，上訴台中高分院二審撤銷改判他12年。

王男的父母、2名兒子再對蔡男提民事求償，除了醫療、喪葬費外，家屬也稱王男身體健朗，正當要想天倫時突遭剝奪生命，全家都悲痛萬分，精神痛苦難以撫平，分別各求償精神撫慰金200萬元，連同扶養費等，一共向蔡求償879萬4329元。

蔡男表示，自己誠心要賠償這筆錢，但他目前在監獄服刑，只能先以勞作金賠償，將來出監後再工作賠償。

法院認為家屬求償醫療、喪葬及扶養費有依據，另審酌雙方職業收入、學歷及侵害程度等，認為精神撫慰金各以150萬元為適當，一共判蔡應給付王的父母、2名兒子679萬4329元。

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