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七旬翁惡作劇偷走284張空白選票…2張揉掉沖馬桶 繳8萬獲緩起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

示意圖。圖／聯合報系資料照片
示意圖。圖／聯合報系資料照片
今年總統大選投票日時，1名七旬郭姓男子趁台北市民有里民活動中心開票期間，偷走總統用餘的空白選票284張，涉犯總統副總統選舉罷免法。警方後來在圖書室尋獲選票，消失的2張選票已被沖進馬桶。台北地檢署今偵結，考量郭坦承犯行，無影響選舉結果，予以緩起訴處分，期間2年，命繳國庫8萬元。

檢警查出，台北市民有區民活動中心4樓交誼廳，為北市第654號投票所，1月13日下午4時許投票結束開始開票卻發生選務疏失。開票期間，主任管理員於開票處旁擱置284張總統用餘選票，無專人看守，當日下午5時20分許清點選票，發現總統用餘票不翼而飛，緊急報案求助。

警方獲報後封鎖現場，在4樓現場搜尋未果，直到晚上7時許，專案小組在5樓的圖書室的書櫃上，尋獲裝有總統用餘選票的紙袋裝有282張選票，仍缺少2張。

檢警查出，該紙袋的指紋與郭的指紋相符，案發隔日拘提郭到案，北檢複訊後諭知郭3萬元交保。

檢警查出，郭疑對政治不滿而惡作劇，偷走選票後，他擔心選票上會留下指紋恐遭查獲，將最上層的2張選票揉成一團丟棄馬桶內沖掉。

選委會事後清點表示，已找回所有選票，並入庫封存所有選票。

檢方認定，郭涉犯總統副總統選舉罷免法之意圖妨害開票而隱匿選舉票罪，考量郭已坦承犯行，偷走的選票並無影響選舉結果，予以緩起訴處分，期間2年，命於緩起訴處分確定後半年內，繳國庫8萬元。

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