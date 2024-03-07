快訊

蘇丹紅屬於3級致癌物意味著什麼？教授揭致癌風險要看這件事

iPhone蘋果舊換新「Trade in」舊機價格再次大砍 唯這款小手機逆勢保值

Nvidia再創新高！高層又賣股票 兩位董事套現57億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣男酒駕撞死人 嘉檢起訴依國民法官法審理

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

去年嘉義縣東石鄉發生1起死亡車禍，張姓駕駛酒駕與蔡男車輛發生嚴重車禍，張與妻子輕傷但蔡男送醫不治。檢方偵查終結，認張男涉犯刑法酒後駕車致人於死罪嫌提起公訴，屬於故意犯罪因而發生死亡結果的情形，應行國民參與審判。

去年8月2日深夜10點多，43歲張男開車載40歲妻子呂女由北往南行經東石鄉龍港村縣道166線與嘉7線路口，適有39歲蔡男開車由西往東行駛，2車發生衝撞翻覆田裡，3人先後送醫，蔡男傷重不治，張男被測出有酒精反應。

嘉義地檢署偵查終結，昨天將張男涉犯刑法第185條之3第2項前段之酒後駕車致人於死罪嫌提起公訴。

檢方表示，因故意犯罪發生死亡結果的案件（如酒醉駕車致死），就會有國民法官參與審判，該案涉及酒駕，適用國民法官法。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

去年嘉義縣東石鄉發生嚴重車禍造成1人死亡，檢方偵查終結，將酒駕男提起公訴，並適用國民法官法。圖／本報資料照片
去年嘉義縣東石鄉發生嚴重車禍造成1人死亡，檢方偵查終結，將酒駕男提起公訴，並適用國民法官法。圖／本報資料照片

國民法官 酒駕

延伸閱讀

2萬元出售沙魚劍法器…嘉縣夫婦上網拍賣 被依違反野生動物保育法起訴

繼承保育類鯊魚劍 嘉縣夫婦上網拍賣賣2萬…嘉檢起訴

新竹首件國民法官案3月18日登場 審理詐團黑吃黑擄人命案

嘉義首件酒駕致死國民參審一波三折 抽選國民法官庭期確定

相關新聞

醫美女醫師亂指示用藥害人昏迷身亡 她不認罪但賠100萬確定獲緩刑

毛姓醫美雷射光療女醫師6年前不清楚肌肉鬆弛劑「肌弛適」的用法，卻指導護理師替華姓女子注射緩解腰部受傷而出現跛行、抽筋的症...

凌晨被盜刷買蘋果手機…女機警止付 雖查到IP仍難定罪

台北市謝姓女子去年1月某日凌晨一點多突收到一筆信用卡刷卡3萬7900元的手機簡訊，查覺有異的她立刻打客服到發卡銀行表明她...

張淑晶被控偽造父母簽名一審無罪 檢方上訴今卻因這事庭期取消

女房東張淑晶被控在民事委任狀上偽造父、母親簽名，聲稱將代理父、母親對胞兄張振盛強制執行不動產，檢方依行使偽造私文書罪起訴...

仿效鄭捷到捷運站隨機砍人？板橋男與家人吵架PO文釀恐慌遭警逮

近期板橋車站有保全向民眾表示，有人要仿效鄭捷在捷運板南線江子翠至龍山寺捷運站隨機砍人，並提醒民眾「不要上車睡覺，要注意觀...

為賺1千介紹費拉同袍註冊賭博 新竹空軍基地5人遭判刑

新竹空軍基地現役軍人莊男為賺取1千元介紹費，竟在營區內招募同袍註冊「九州娛樂城」會員線上賭博，另名同袍施男取得賭博網站代...

爭子女親權與監護權 前妻用前夫個資偷查財產GG了

王姓女子與詹姓男子原為夫妻，婚後感情不睦，兩人開始爭奪子女親權及監護權，2022年4月，王女在住處用電腦進入交通部監理所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。