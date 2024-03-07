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嘉縣男酒駕撞死人 嘉檢起訴依國民法官法審理
去年嘉義縣東石鄉發生1起死亡車禍，張姓駕駛酒駕與蔡男車輛發生嚴重車禍，張與妻子輕傷但蔡男送醫不治。檢方偵查終結，認張男涉犯刑法酒後駕車致人於死罪嫌提起公訴，屬於故意犯罪因而發生死亡結果的情形，應行國民參與審判。
去年8月2日深夜10點多，43歲張男開車載40歲妻子呂女由北往南行經東石鄉龍港村縣道166線與嘉7線路口，適有39歲蔡男開車由西往東行駛，2車發生衝撞翻覆田裡，3人先後送醫，蔡男傷重不治，張男被測出有酒精反應。
嘉義地檢署偵查終結，昨天將張男涉犯刑法第185條之3第2項前段之酒後駕車致人於死罪嫌提起公訴。
檢方表示，因故意犯罪發生死亡結果的案件（如酒醉駕車致死），就會有國民法官參與審判，該案涉及酒駕，適用國民法官法。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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