黃國昌質疑檢調偵辦im.b吸金不力 蔡清祥：會檢討

檢調偵辦im.b吸金案查獲犯罪得近百億，立法委員黃國昌質疑檢調查案不力，今天在立法院司法及法制委員會質詢檢、調首長「辦案人員有無檢討空間？」法務部長蔡清祥、調查局長王俊力都稱，辦案確實有再改進空間。

黃國昌說，im.b是在2023年時才由台北地檢署偵查起訴，但辦案效率不好，詐騙案從2016年起就有受害人不斷向檢調提出檢舉，因檢調辦不力，令案情如滾雪球，受害人後來也討不回公道，「到底有沒有積極查辦調一下卷證看就知道」。

黃國昌還說，詐騙集團主嫌曾耀鋒是通緝犯，調查局辦案時難道不知道嗎？曾被通緝6年後才到案，「怎麼能說檢調辦案很積極？」

法務部長蔡清祥回應說，辦案同仁如有疏失，一定會督促改進，檢調對於每一案件都很重視，且會隨時檢討。