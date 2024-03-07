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黃國昌質疑檢調偵辦im.b吸金不力 蔡清祥：會檢討
檢調偵辦im.b吸金案查獲犯罪得近百億，立法委員黃國昌質疑檢調查案不力，今天在立法院司法及法制委員會質詢檢、調首長「辦案人員有無檢討空間？」法務部長蔡清祥、調查局長王俊力都稱，辦案確實有再改進空間。
黃國昌說，im.b是在2023年時才由台北地檢署偵查起訴，但辦案效率不好，詐騙案從2016年起就有受害人不斷向檢調提出檢舉，因檢調辦不力，令案情如滾雪球，受害人後來也討不回公道，「到底有沒有積極查辦調一下卷證看就知道」。
黃國昌還說，詐騙集團主嫌曾耀鋒是通緝犯，調查局辦案時難道不知道嗎？曾被通緝6年後才到案，「怎麼能說檢調辦案很積極？」
法務部長蔡清祥回應說，辦案同仁如有疏失，一定會督促改進，檢調對於每一案件都很重視，且會隨時檢討。
調查局長王俊力說，確實調查局同仁辦案的強度可以再增加、也須檢討，不過，im.b是一種新型態犯罪，有些辦案人員不熟悉，會與金管會保持聯絡；王說，就他所知，有些被害人到案以後並不覺得自己受害，還稱集團仍有持續出金等，調查局會再積極辦理。
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