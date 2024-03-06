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直播自導自演遇「蛋襲」…新加坡女直播主未等判決返國 今繳罰鍰結案

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

新加坡籍女直播主「Kiarakitty」鄭咏儀在高雄直播遇「蛋襲」，警方查出她與薛姓助理自導自演，法官判決2人分別罰3萬、2萬元，但他們未等判決，便關直播離台返星，直到今天下午，已委由律師繳納罰款結案。

「Kiarakitty」2月2日來台，原計畫徒步環台21天，但2月9日到高雄市前鎮區三多三路街頭直播，卻由助理薛姓男子打扮成婦人模樣，對她丟雞蛋，她還表現一副驚恐，蹲在人行道直呼，「不知那個人為什麼要對我丟雞蛋」，後來還稱她已經報警。

直到高雄市警前鎮分局查出，沒鄭女的報案紀錄，通知他們到案說明。直到2月22日，鄭女會同律師到前鎮警分局應詢，警方查出鄭女與助理為衝直播流量，自導自演遭砸雞蛋，適逢國內因「晚安小雞」在柬埔寨自導自演受害，她的直播內容被稱是宛如「女版晚安小雞」。

警方依社會秩序維護法，移送高雄地方法院簡易庭裁罰，高雄警方並在她繼續台灣行程當中，認為她的行為影響高雄治安，要求她道歉。

2月24日她直播在彰化火車站月台候車，啜泣說，「我真的很抱歉，我只是搞娛樂而已，不知道會和（晚安）小雞搞在一起」，後來她關閉直播，因未涉刑法、沒受限制行動，2月26日便悄悄離境。

移民署得悉她已離境返回新加坡，依入出國及移民法，對她裁最高罰，限制5年內不得來台。

高雄地院簡易庭也在2月29日，以鄭女明知未報警，仍向媒體稱已報警，且影片均未註明虛構、娛樂等字樣，卻於畫面中表現驚恐樣貌，還痛斥砸蛋者「太過分」，已使觀賞者誤信為真，判決鄭女和助理分別罰鍰3萬元、2萬元。

前鎮警分局今天表示，依據社維法規定，受處罰人可於5日內提出抗告，昨天抗告期間期滿，鄭、薛未提出抗告，裁處確定，警方今天收到簡易庭裁定確定函，鄭女和薛男已在今天下午3時50分，委由律師代為繳納5萬元罰鍰結案。

警方並對鄭女等人的行為，認為攸關高雄市治安形象，呼籲民眾應謹言慎行，針對散播謠言或爭議訊息影響公共安寧者，警方將嚴正執法以遏止歪風。

新加坡籍女直播主kiaraakitty自導自演遭蛋襲，今天委由律師繳罰鍰結案。圖為她在台是啜泣道歉。圖／擷取自kiaraakitty直播畫面
新加坡籍女直播主kiaraakitty自導自演遭蛋襲，今天委由律師繳罰鍰結案。圖為她在台是啜泣道歉。圖／擷取自kiaraakitty直播畫面

新加坡 晚安小雞 直播主 罰款 雞蛋

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