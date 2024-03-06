快訊

12強／中職推薦曾豪駒 中華隊教頭下周選訓會議確定

傳攀玉山下落不明！逢甲EMBA峰鷹登山協會長夫婦失聯 兒急發文求助

北市一殯4月開拆 遺體恐塞爆板殯只能堆貨櫃？新北市府回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿論文風波被評「人渣俗辣是她」 高虹安怒告馮光遠敗訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新竹市長高虹安選舉時陷論文風波，作家馮光遠轉貼旅美教授陳時奮的文章指高「人渣俗辣是她！」等，高告馮不起訴確定，向法院聲請自訴馮，台北地院認定，馮非無端謾罵，駁回聲請案確定。

2022年9月20日馮光遠在臉書上貼文稱「上月底，我轉了翁達瑞批高虹安涉抄襲的文章，高虹安說若有人轉傳翁文，將蒐證提告，我不信邪，偏轉。早上朋友來電聊高虹安，我本以為是因為她告我了，不料朋友說，不是啦，她真的涉嫌抄襲。好家在，人渣俗辣是她！」等。

高虹安為此提告馮涉嫌公然侮辱罪，檢察官偵辦認為，馮是對高虹安的論文爭議提出批判，處分馮不起訴，高虹安續提再議案，也被台灣高檢署駁回，高虹安於是轉向法院聲請准予對馮提起自訴。

合議庭審查認為，審酌馮光遠刊登文章當下的時空環境、前後因果，馮是對高虹安當時的論文爭議提出個人的意見，與公然侮辱罪責無關，高推稱馮的言論並非善意、適當，則是高片面臆測之詞，駁回高的聲請案。

新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

公然侮辱 抄襲 提告 論文抄襲 馮光遠 高虹安

延伸閱讀

1照片揭果菜公司總座北上聲援高虹安 綠批濫用公家資源

高虹安出招！2助理偵訊時稱是依「小兔」指示照辦 下周要聲請函詢書證

高虹安律師反擊！批檢察官不記有利證言 要求為「勘驗花3年」道歉

開庭不影響市政！高虹安「一天當兩天用」 2個月14項公共工程開工啟用

相關新聞

不滿論文風波被評「人渣俗辣是她」 高虹安怒告馮光遠敗訴

新竹市長高虹安選舉時陷論文風波，作家馮光遠轉貼旅美教授陳時奮的文章指高「人渣俗辣是她！」等，高告馮不起訴確定，向法院聲請...

挨批「辦藍不辦綠」！新竹地檢說話了 前主任檢察官這樣分析

新竹縣長楊文科被控涉貪以50萬元交保，相較新竹市前市長林智堅悄無聲息的棒球場案，檢方政治辦案風聲四起，藍委林思銘更批「辦...

張淑晶被控偽造父母簽名一審無罪 檢方上訴今卻因這事庭期取消

女房東張淑晶被控在民事委任狀上偽造父、母親簽名，聲稱將代理父、母親對胞兄張振盛強制執行不動產，檢方依行使偽造私文書罪起訴...

「殿堂級可頌」八月堂鬧官司！女董告前夫討2500萬 判決結果出爐

「殿堂級可頌」八月堂董事長劉佳雯與前夫吳企鎧離婚後，指控吳違反協議書約定，侵害商標權，使外界誤認吳是八月堂經營者，害她喪...

直播自導自演遇「蛋襲」…新加坡女直播主未等判決返國 今繳罰鍰結案

新加坡籍女直播主「Kiarakitty」鄭咏儀在高雄直播遇「蛋襲」，警方查出她與薛姓助理自導自演，法官判決2人分別罰3萬...

高虹安丟不得市長寶座 律師狂打檢方不正訊問能奏效？

新竹市長高虹安涉嫌於擔任立法委員期間浮報助理酬金、詐領加班費46萬元，檢察官偵查8個月後依貪汙治罪條例、偽造文書等罪起訴，若一審判決有罪，依據地方制度法規定，高虹安將遭到停職，因此法庭內攻防、訴訟策略格外重要。 目前，高虹安前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任「小兔」黃惠玟、前法務主任陳昱愷認罪，三人證詞成為左右高虹安有罪與否的關鍵，律師團則聲請勘驗偵訊光碟反擊，挑戰檢察官誘導共犯認罪、不正當訊問，高虹安高舉程序正義砍向檢方，但也被質疑是拖延訴訟，如此策略能否贏得法官心證，替高虹安保住市長頭銜，值得持續觀察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。