不滿論文風波被評「人渣俗辣是她」 高虹安怒告馮光遠敗訴

新竹市長高虹安選舉時陷論文風波，作家馮光遠轉貼旅美教授陳時奮的文章指高「人渣俗辣是她！」等，高告馮不起訴確定，向法院聲請自訴馮，台北地院認定，馮非無端謾罵，駁回聲請案確定。

2022年9月20日馮光遠在臉書上貼文稱「上月底，我轉了翁達瑞批高虹安涉抄襲的文章，高虹安說若有人轉傳翁文，將蒐證提告，我不信邪，偏轉。早上朋友來電聊高虹安，我本以為是因為她告我了，不料朋友說，不是啦，她真的涉嫌抄襲。好家在，人渣俗辣是她！」等。

高虹安為此提告馮涉嫌公然侮辱罪，檢察官偵辦認為，馮是對高虹安的論文爭議提出批判，處分馮不起訴，高虹安續提再議案，也被台灣高檢署駁回，高虹安於是轉向法院聲請准予對馮提起自訴。

合議庭審查認為，審酌馮光遠刊登文章當下的時空環境、前後因果，馮是對高虹安當時的論文爭議提出個人的意見，與公然侮辱罪責無關，高推稱馮的言論並非善意、適當，則是高片面臆測之詞，駁回高的聲請案。