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染指球友國中女兒！男挨告辯稱「男女情愫」 被判3年4月
陳姓男子2年前結識球友就讀國中女兒，年齡相差10多歲，交往後在賓館與少女發生性行為，且在車內撫摸胸部及下體，球友得知後氣炸了提告，陳辯稱，出於男女情愫，日後也希望能結婚，遭球友拒絕，法官認陳犯對未滿14歲女子性交、對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪應執行3年4月。
陳於警詢、偵查及審理時均坦承不諱。辯護人以兩人為男女朋友，陳自始坦承犯行，也表明願與女方及球友和解之意，但均未獲同意，陳所為固然不對，但日後也希望與成年後女方結婚，希望可以減輕其刑。
合議庭認為，陳與球友認識多年，2人間有10歲差距，長期受如兄長般關照，陳與球友女兒相差10多歲，本更應以父兄般之情誼關懷她，豈有利用其心智未成熟之際，藉關懷之名對其性交？這叫球友情何以堪？
且綜觀陳與少女通訊軟體對話內容，也少見關懷，多是論及男女情愫之事，陳早經球友警告別再往來，仍再與少女聯繫，分別對未滿14歲少女性交、對14歲以上未滿16歲猥褻兩次，雖當時兩人為男女朋友，但所為對少女身心健全發展勢必將造成相當程度負面影響。而球友更請求從重量刑。
台南地院認陳犯對於未滿14歲女子性交罪處3年2月；又犯對於14歲以上未滿16歲女子猥褻罪，共兩罪，各處7月，應執行3年4月，可上訴。
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