快訊

冷氣團來襲！2縣市低溫特報恐跌破10度 一路凍到明晚

大反轉？頭份驚傳婦人偷抱小孩 警調閱監視器：根本沒發生過

「你們罷免市長我們就罷免議員」 國民黨鎖定5議員罷免

不滿里長夫「干政」…台中永隆里長遭里民發起罷免 她反控妨害名譽

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區永隆里葉姓里民最近發起罷免里長長黃秀玲，理由是不滿里長先生方志航干政等，但黃秀玲和方志航今聲明，葉姓里民所說不實，已向警方控告葉涉嫌妨害名譽

台中市選委會說，罷免案1月24日第一次送件，但因領銜人未在提議人名冊內，不符規定退回，補件後2月23日重新提案，目前針對提議人的資格審查中，若符合則可進入第二階段的連署。

黃秀玲本屆以96票的些微差距打敗連任4屆的前里長林士元，不過上任後部分里民卻無法認同她的做法，並由葉姓里民領銜提案罷免，還發出公開信，指黃秀玲的先生「干政」，認為里長並沒有「特助」編制，黃秀玲卻任由方志航以特助身分對外行里長職權之實。

另外，過去重陽節都由里辦公處配合福興宮等宮廟發放重陽禮金，但黃秀玲上任後卻改變做法，不但損及長者福利，也損害地方宮廟和里民的良好關係。此外，過去在環保志工、守望相助隊等諸多團體努力下，康河成為環境優美的地方，街頭藝人表演也為里民生活提升樂趣，黃秀玲上任後街頭藝人表演卻中止。

黃秀玲今澄清，先生是協助服務，並非干政。不配合宮廟發放重陽禮金則是為了保護里民的個資和隱私，後來由里幹事發放。至於不讓街頭藝人在康橋河畔表演，是因聲音影響到附近民眾安寧，經民眾反映後在擴大區務會報提出，並經水利局、環保局等跨局處會勘後所決定。

台中市大里區永隆里里長長黃秀玲。圖／取自內政部網站
台中市大里區永隆里里長長黃秀玲。圖／取自內政部網站

台中市 妨害名譽 罷免

延伸閱讀

基隆議長被連署罷免 童子瑋：罷免不應淪為報復性工具

被控發動罷免議長 謝國樑否認：希望兩黨安撫基層情緒

「你們罷免市長我們就罷免議員」 國民黨鎖定5議員罷免

影／民進黨出示錄音檔指控謝國樑動員家族企業罷免議長

相關新聞

張淑晶被控偽造父母簽名一審無罪 檢方上訴今卻因這事庭期取消

女房東張淑晶被控在民事委任狀上偽造父、母親簽名，聲稱將代理父、母親對胞兄張振盛強制執行不動產，檢方依行使偽造私文書罪起訴...

「殿堂級可頌」八月堂鬧官司！女董告前夫討2500萬 判決結果出爐

「殿堂級可頌」八月堂董事長劉佳雯與前夫吳企鎧離婚後，指控吳違反協議書約定，侵害商標權，使外界誤認吳是八月堂經營者，害她喪...

背叛球友染指其國中女兒 台南男辯男女情愫被判3年4月

陳姓男子2年前結識球友就讀國中女兒，年齡相差10多歲，交往後在賓館與少女發生性行為，且在車內撫摸胸部及下體，球友得知後氣...

不滿里長夫「干政」…台中永隆里長遭里民發起罷免 她反控妨害名譽

台中市大里區永隆里葉姓里民最近發起罷免里長長黃秀玲，理由是不滿里長先生方志航干政等，但黃秀玲和方志航今聲明，葉姓里民所說...

失聯移工恐破10萬 立委質詢憂「引進印度移工缺乏評估」

台灣失聯勞工的數字仍在攀升，貿然引進印度移工只會讓狀況更嚴重！多名立委6日於立法院質詢指出，目前失聯移工數字高達8萬6千人…

新竹首件國民法官案3月18日登場 審理詐團黑吃黑擄人命案

2022年12月新竹發生一起「詐團黑吃黑擄人命案」，詐騙集團成員徐維韓、郭育廷及謝旻錡，疑因不滿同為詐團的陳姓男子涉嫌侵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。