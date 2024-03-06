不滿里長夫「干政」…台中永隆里長遭里民發起罷免 她反控妨害名譽

台中市大里區永隆里葉姓里民最近發起罷免里長長黃秀玲，理由是不滿里長先生方志航干政等，但黃秀玲和方志航今聲明，葉姓里民所說不實，已向警方控告葉涉嫌妨害名譽。

台中市選委會說，罷免案1月24日第一次送件，但因領銜人未在提議人名冊內，不符規定退回，補件後2月23日重新提案，目前針對提議人的資格審查中，若符合則可進入第二階段的連署。

黃秀玲本屆以96票的些微差距打敗連任4屆的前里長林士元，不過上任後部分里民卻無法認同她的做法，並由葉姓里民領銜提案罷免，還發出公開信，指黃秀玲的先生「干政」，認為里長並沒有「特助」編制，黃秀玲卻任由方志航以特助身分對外行里長職權之實。

另外，過去重陽節都由里辦公處配合福興宮等宮廟發放重陽禮金，但黃秀玲上任後卻改變做法，不但損及長者福利，也損害地方宮廟和里民的良好關係。此外，過去在環保志工、守望相助隊等諸多團體努力下，康河成為環境優美的地方，街頭藝人表演也為里民生活提升樂趣，黃秀玲上任後街頭藝人表演卻中止。

黃秀玲今澄清，先生是協助服務，並非干政。不配合宮廟發放重陽禮金則是為了保護里民的個資和隱私，後來由里幹事發放。至於不讓街頭藝人在康橋河畔表演，是因聲音影響到附近民眾安寧，經民眾反映後在擴大區務會報提出，並經水利局、環保局等跨局處會勘後所決定。