新竹首件國民法官案3月18日登場 審理詐團黑吃黑擄人命案

2022年12月新竹發生一起「詐團黑吃黑擄人命案」，詐騙集團成員徐維韓、郭育廷及謝旻錡，疑因不滿同為詐團的陳姓男子涉嫌侵占60萬詐騙鉅款，竟將他施虐後活埋至苗栗後龍山區，經新竹地檢署以殺人罪起訴。此案將交由國民法官審理，也是新竹地院首件國民法官案，預計審理4天，預計3月22日下午宣判。

讓一般國民以法官身分參與審判的國民法官法新制施行屆滿一年，新竹地方法院3月18日將審理首件國民法官案件。新竹地院表示，本案審理庭期為3月18日至21日，3月22日上午為預備審理庭期，預計3月22日下午宣判，審理旁聽將於庭期前10天開放登記。

據悉，這次審理的案件為112年度國審重訴字第1號的「詐團黑吃黑擄人命案」，徐維韓、郭育廷及謝旻錡不滿同為詐團成員的31歲陳姓男子疑似侵占60萬詐騙鉅款，竟於2022年12月29日在竹北市中正西路將陳男連人帶車擄走，陳男行經苗栗趁隙打電話報警，警方以車追人，在台中包車開11槍圍捕，但狡猾的3人仍棄車脫逃。

新竹警方追查時發現，徐、郭、謝等一行人在苗栗後龍一處偏僻山區停留2小時之久，懷疑陳男已遇害，來到山區搜查時，一名警察因尿急，走到偏僻山區想小解，赫然發現一座奇怪的土堆，沒想到撥開土堆，竟發現死者的腳，開挖後確認身分就是遇害的陳男，且全身有多處外傷，不排除生前遭到施暴凌虐以及遭到活埋。

檢警當時鎖定5名可疑對象，去年1月2日先在彰化緝獲男子徐維韓，3日在彰化和台中分別逮捕男子郭育廷、謝旻錡，不過張姓主嫌和另名藍姓共犯，案發隔天即潛逃至柬埔寨，新竹地檢署已發布通緝，至於徐、郭、謝等3人，新竹地檢署以殺人罪起訴，全案經國民法官審理後，預計3月22日下午宣判。