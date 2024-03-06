快訊

冷氣團來襲！2縣市低溫特報恐跌破10度 一路凍到明晚

大反轉？頭份驚傳婦人偷抱小孩 警調閱監視器：根本沒發生過

「你們罷免市長我們就罷免議員」 國民黨鎖定5議員罷免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹首件國民法官案3月18日登場 審理詐團黑吃黑擄人命案

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

2022年12月新竹發生一起「詐團黑吃黑擄人命案」，詐騙集團成員徐維韓、郭育廷及謝旻錡，疑因不滿同為詐團的陳姓男子涉嫌侵占60萬詐騙鉅款，竟將他施虐後活埋至苗栗後龍山區，經新竹地檢署以殺人罪起訴。此案將交由國民法官審理，也是新竹地院首件國民法官案，預計審理4天，預計3月22日下午宣判。

讓一般國民以法官身分參與審判的國民法官法新制施行屆滿一年，新竹地方法院3月18日將審理首件國民法官案件。新竹地院表示，本案審理庭期為3月18日至21日，3月22日上午為預備審理庭期，預計3月22日下午宣判，審理旁聽將於庭期前10天開放登記。

據悉，這次審理的案件為112年度國審重訴字第1號的「詐團黑吃黑擄人命案」，徐維韓、郭育廷及謝旻錡不滿同為詐團成員的31歲陳姓男子疑似侵占60萬詐騙鉅款，竟於2022年12月29日在竹北市中正西路將陳男連人帶車擄走，陳男行經苗栗趁隙打電話報警，警方以車追人，在台中包車開11槍圍捕，但狡猾的3人仍棄車脫逃。

新竹警方追查時發現，徐、郭、謝等一行人在苗栗後龍一處偏僻山區停留2小時之久，懷疑陳男已遇害，來到山區搜查時，一名警察因尿急，走到偏僻山區想小解，赫然發現一座奇怪的土堆，沒想到撥開土堆，竟發現死者的腳，開挖後確認身分就是遇害的陳男，且全身有多處外傷，不排除生前遭到施暴凌虐以及遭到活埋。

檢警當時鎖定5名可疑對象，去年1月2日先在彰化緝獲男子徐維韓，3日在彰化和台中分別逮捕男子郭育廷、謝旻錡，不過張姓主嫌和另名藍姓共犯，案發隔天即潛逃至柬埔寨，新竹地檢署已發布通緝，至於徐、郭、謝等3人，新竹地檢署以殺人罪起訴，全案經國民法官審理後，預計3月22日下午宣判。

新竹地院首件國民法官案，預計審理2022年12月的「詐團黑吃黑擄人命案」預計3月22日下午宣判。記者黃羿馨／攝影
新竹地院首件國民法官案，預計審理2022年12月的「詐團黑吃黑擄人命案」預計3月22日下午宣判。記者黃羿馨／攝影
來到山區搜查時，一名警察因尿急，走到偏僻山區想小解時，赫然發現一座奇怪的土堆，沒想到撥開土堆，竟發現死者的腳。記者黃羿馨／翻攝
來到山區搜查時，一名警察因尿急，走到偏僻山區想小解時，赫然發現一座奇怪的土堆，沒想到撥開土堆，竟發現死者的腳。記者黃羿馨／翻攝
這次審理的案件為112年度國審重訴字第1號的「詐團黑吃黑擄人命案」，當時警方不放棄持續追蹤，竟在苗栗山區發現陳男遺體。記者黃羿馨／翻攝
這次審理的案件為112年度國審重訴字第1號的「詐團黑吃黑擄人命案」，當時警方不放棄持續追蹤，竟在苗栗山區發現陳男遺體。記者黃羿馨／翻攝
案發後警方鎖定5名可疑對象，兵分多路至犯嫌出沒地附近埋伏，並在去年1月2日先在彰化緝獲男子徐維韓，3日在彰化和台中分別逮捕男子郭育廷、謝旻錡。記者黃羿馨／翻攝
案發後警方鎖定5名可疑對象，兵分多路至犯嫌出沒地附近埋伏，並在去年1月2日先在彰化緝獲男子徐維韓，3日在彰化和台中分別逮捕男子郭育廷、謝旻錡。記者黃羿馨／翻攝
這次審理的案件為112年度國審重訴字第1號的「詐團黑吃黑擄人命案」，警方將20多歲郭姓、謝姓、徐姓等3名共犯查緝到案，並起獲嫌犯作案衣物一批及被害人所有現金。記者黃羿馨／翻攝
這次審理的案件為112年度國審重訴字第1號的「詐團黑吃黑擄人命案」，警方將20多歲郭姓、謝姓、徐姓等3名共犯查緝到案，並起獲嫌犯作案衣物一批及被害人所有現金。記者黃羿馨／翻攝
陳男（黑車者）案發時在竹北遭詐騙集團成員連人帶車擄走。記者黃羿馨／翻攝
陳男（黑車者）案發時在竹北遭詐騙集團成員連人帶車擄走。記者黃羿馨／翻攝

國民法官 新竹 詐騙集團

延伸閱讀

開庭不影響市政！高虹安「一天當兩天用」 2個月14項公共工程開工啟用

酒店KTV起衝突...摺疊刀刺心殺死人夫案 北檢起訴國民法官第9案

嘉義首件酒駕致死國民參審一波三折 抽選國民法官庭期確定

男酒駕載3孩自摔釀兒亡 求刑8年國民法官庭判3年6月

相關新聞

張淑晶被控偽造父母簽名一審無罪 檢方上訴今卻因這事庭期取消

女房東張淑晶被控在民事委任狀上偽造父、母親簽名，聲稱將代理父、母親對胞兄張振盛強制執行不動產，檢方依行使偽造私文書罪起訴...

「殿堂級可頌」八月堂鬧官司！女董告前夫討2500萬 判決結果出爐

「殿堂級可頌」八月堂董事長劉佳雯與前夫吳企鎧離婚後，指控吳違反協議書約定，侵害商標權，使外界誤認吳是八月堂經營者，害她喪...

台中永隆里長黃秀玲被里民發起罷免 她反控妨害名譽

台中市大里區永隆里葉姓里民最近發起罷免里長長黃秀玲，里由是不滿里長先生方志航干政等，但黃秀玲和方志航今聲明，葉姓里民所說...

失聯移工恐破10萬 立委質詢憂「引進印度移工缺乏評估」

台灣失聯勞工的數字仍在攀升，貿然引進印度移工只會讓狀況更嚴重！多名立委6日於立法院質詢指出，目前失聯移工數字高達8萬6千人…

新竹首件國民法官案3月18日登場 審理詐團黑吃黑擄人命案

2022年12月新竹發生一起「詐團黑吃黑擄人命案」，詐騙集團成員徐維韓、郭育廷及謝旻錡，疑因不滿同為詐團的陳姓男子涉嫌侵...

彰化縣議員黃俊源今逆轉當選有效 法官：與行賄者無犯意聯絡

彰化縣李姓男子因涉在前年選舉期間，欲以一票500元代價，備妥5、6萬元，要替第二選區縣議員黃俊源買票，因李有黃的競選背心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。