快訊

冷氣團來襲！2縣市低溫特報恐跌破10度 一路凍到明晚

大反轉？頭份驚傳婦人偷抱小孩 警調閱監視器：根本沒發生過

「你們罷免市長我們就罷免議員」 國民黨鎖定5議員罷免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣議員黃俊源今逆轉當選有效 法官：與行賄者無犯意聯絡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣李姓男子因涉在前年選舉期間，欲以一票500元代價，備妥5、6萬元，要替第二選區縣議員黃俊源買票，因李有黃的競選背心，且也替黃拜票、發放口罩宣傳品，甚至穿著競選背心用手機自拍相片，被檢方認定是黃競選團隊成員，提起當選無效之訴，一審認定李是黃團隊成員，判當選無效，二審則認為，李雖坦認賄選，但無證據證明李、黃有犯意聯絡，因此判當選有效確定。

二審指出，當選無效之訴，判決結果足以推翻當選公告的效力，有對選舉區內眾多公民行使選舉權之結果加以否定之效果，應謹慎為之。檢察官是掌握刑事偵查權的公權力機關，擁有強大的蒐證、舉證能力，不能以「證據遙遠」、「蒐證困難」、「兩造自始對立」等理由，減輕其舉證責任，否則有公權力機關輕易否定公民選舉權行使結果之虞，有失事理之平。

二審表示，此案檢察官所舉的事證，有李男，以及行賄對象尤姓選民等人的證述，以及李的通聯紀錄（無通話內容）、行賄對象手機通訊軟體翻拍照片、路口監視錄影畫面翻拍照片、扣案的黃俊源競選團隊背心、李曾穿著競選團隊背心用自拍的照片，以及從黃姓、尤姓選民住處查獲的2.7萬元、4000元等證物。

二審指出，扣按證明雖然足以證明李男賄選，但不足以證明李與黃之間有犯意聯絡，或是容忍、授權李去買票，既然李始終否認黃知情，也否認黃有授權他去買票，不能只以李有替黃助選，就推論黃有賄選的當選無效事由，因此駁回檢方一審之訴，判當選有效。

檢警調查，彰化縣李姓男子在前年11月間，以一票500元代價，向尤姓選民交付4000元，向尤及親友買8票，請尤男等人要投票給黃俊源；又向黃姓選民交付2.7萬賄款，要向其親族買54票，涉嫌違反選罷法

李男在偵審時否認在黃俊源服務處擔任職位，也否認黃俊源知道其協助買票等事，但坦承與黃為認識好幾十年的好友，因擔心黃無法當選而準備幫被告買票5、6萬元。

一審認定，李男曾在前年10月底，陪同黃俊源到選委會公開抽籤，也有私下替黃拜票，拜票時會拿黃的口罩宣傳品發放，黃也知道李在幫忙拉票，另外彰化縣調查站調查官，曾在李住處查扣黃競選團隊背心1件，李也曾穿著黃競選團隊背心用手機自拍照片，認定李是競選團隊成員，判黃當選無效。

彰化縣議員黃俊源被檢方指控賄選，提出當選無效之訴，二審今宣判，撤銷一審判決，改判黃當選有效。圖／摘自臉書
彰化縣議員黃俊源被檢方指控賄選，提出當選無效之訴，二審今宣判，撤銷一審判決，改判黃當選有效。圖／摘自臉書

團隊 彰化 當選無效 賄選 選罷法

延伸閱讀

中低收入戶自費幫彰化鄉代林全買票 一審不信、二審信了

每票2000向選民行賄 黃仁桃園競總前主委涉賄選…桃檢求重刑

台中高分院今3當選無效案2件逆轉...法界分析關鍵在這

苗栗縣議員黃聲全「這餐我請」涉賄 今判當選無效確定

相關新聞

張淑晶被控偽造父母簽名一審無罪 檢方上訴今卻因這事庭期取消

女房東張淑晶被控在民事委任狀上偽造父、母親簽名，聲稱將代理父、母親對胞兄張振盛強制執行不動產，檢方依行使偽造私文書罪起訴...

「殿堂級可頌」八月堂鬧官司！女董告前夫討2500萬 判決結果出爐

「殿堂級可頌」八月堂董事長劉佳雯與前夫吳企鎧離婚後，指控吳違反協議書約定，侵害商標權，使外界誤認吳是八月堂經營者，害她喪...

背叛球友染指其國中女兒 台南男辯男女情愫被判3年4月

陳姓男子2年前結識球友就讀國中女兒，年齡相差10多歲，交往後在賓館與少女發生性行為，且在車內撫摸胸部及下體，球友得知後氣...

不滿里長夫「干政」…台中永隆里長遭里民發起罷免 她反控妨害名譽

台中市大里區永隆里葉姓里民最近發起罷免里長長黃秀玲，理由是不滿里長先生方志航干政等，但黃秀玲和方志航今聲明，葉姓里民所說...

失聯移工恐破10萬 立委質詢憂「引進印度移工缺乏評估」

台灣失聯勞工的數字仍在攀升，貿然引進印度移工只會讓狀況更嚴重！多名立委6日於立法院質詢指出，目前失聯移工數字高達8萬6千人…

新竹首件國民法官案3月18日登場 審理詐團黑吃黑擄人命案

2022年12月新竹發生一起「詐團黑吃黑擄人命案」，詐騙集團成員徐維韓、郭育廷及謝旻錡，疑因不滿同為詐團的陳姓男子涉嫌侵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。