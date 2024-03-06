彰化縣議員黃俊源今逆轉當選有效 法官：與行賄者無犯意聯絡

彰化縣李姓男子因涉在前年選舉期間，欲以一票500元代價，備妥5、6萬元，要替第二選區縣議員黃俊源買票，因李有黃的競選背心，且也替黃拜票、發放口罩宣傳品，甚至穿著競選背心用手機自拍相片，被檢方認定是黃競選團隊成員，提起當選無效之訴，一審認定李是黃團隊成員，判當選無效，二審則認為，李雖坦認賄選，但無證據證明李、黃有犯意聯絡，因此判當選有效確定。

二審指出，當選無效之訴，判決結果足以推翻當選公告的效力，有對選舉區內眾多公民行使選舉權之結果加以否定之效果，應謹慎為之。檢察官是掌握刑事偵查權的公權力機關，擁有強大的蒐證、舉證能力，不能以「證據遙遠」、「蒐證困難」、「兩造自始對立」等理由，減輕其舉證責任，否則有公權力機關輕易否定公民選舉權行使結果之虞，有失事理之平。

二審表示，此案檢察官所舉的事證，有李男，以及行賄對象尤姓選民等人的證述，以及李的通聯紀錄（無通話內容）、行賄對象手機通訊軟體翻拍照片、路口監視錄影畫面翻拍照片、扣案的黃俊源競選團隊背心、李曾穿著競選團隊背心用自拍的照片，以及從黃姓、尤姓選民住處查獲的2.7萬元、4000元等證物。

二審指出，扣按證明雖然足以證明李男賄選，但不足以證明李與黃之間有犯意聯絡，或是容忍、授權李去買票，既然李始終否認黃知情，也否認黃有授權他去買票，不能只以李有替黃助選，就推論黃有賄選的當選無效事由，因此駁回檢方一審之訴，判當選有效。

檢警調查，彰化縣李姓男子在前年11月間，以一票500元代價，向尤姓選民交付4000元，向尤及親友買8票，請尤男等人要投票給黃俊源；又向黃姓選民交付2.7萬賄款，要向其親族買54票，涉嫌違反選罷法。

李男在偵審時否認在黃俊源服務處擔任職位，也否認黃俊源知道其協助買票等事，但坦承與黃為認識好幾十年的好友，因擔心黃無法當選而準備幫被告買票5、6萬元。

一審認定，李男曾在前年10月底，陪同黃俊源到選委會公開抽籤，也有私下替黃拜票，拜票時會拿黃的口罩宣傳品發放，黃也知道李在幫忙拉票，另外彰化縣調查站調查官，曾在李住處查扣黃競選團隊背心1件，李也曾穿著黃競選團隊背心用手機自拍照片，認定李是競選團隊成員，判黃當選無效。