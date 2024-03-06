調查局舉辦認知作戰研討會 將與國安會研擬反制對策

調查局為提升應處中共認知戰能量，旗下認知戰研究中心今天下午在文華東方酒店舉辦「從認知戰看中共對台影響力操作」國際學術研討會，透過專題演講與互動式座談，共研反制中共認知戰威脅，包括國安會副秘書長徐斯儉、法務部長蔡清祥、國安團隊首長、駐台機構人員及立委與學者專家近130人與會。

蔡清祥指出，中共近年持續透過社群媒體傳散錯假訊息，意圖分化我社會團結、破壞民主制度運作，今年總統與立委選舉期間，更發現中共內容農場利用 AI 生成技術產製錯假圖文、音檔及影片，經由網路分身、機器人或不知情社群媒體傳散，意圖誤導選民認知、影響投票結果。

徐斯儉表示，北京雖有計畫削弱我內部團結、破壞民主制度，但近年台灣民主體制更形強韌，深獲國際認同。依據英國經濟學人智庫2023年全球民主指數報告、無國界記者組織 2023年世界新聞自由指數、美國卡托研究所與加拿大菲沙研究所2023年人類自由指數均顯示，我國排名在全球近180個國家與地區皆高居亞洲第一。

徐斯儉說反觀大陸各項排名均敬陪末座，除突顯我民主韌性難能可貴，也顯示北京與國際社會理念、價值皆逆向而行。

調查局指出，蔡英文總統曾說，「資訊戰與認知作戰是臺灣生存最大挑戰，中國對我侵擾不會只有兩、三天就結束，絕對不能習慣，必須警覺對抗，必須不斷強化抵擋認知認知作戰能力」。調查局與民主友盟站在同一陣線，展現我身處威脅前線卻不畏戰退縮決心。