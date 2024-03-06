大反轉？頭份驚傳婦人偷抱小孩 警方調閱監視器：根本沒發生過

苗栗縣頭份運動公園昨天下午驚傳有婦人疑似想強行偷抱走別人小孩的事件，小孩母親27歲李姓女子飽受驚嚇，擔心婦人是人口販子，將情況po文到臉書社團，引起各方高度關切及議論，各單位及民代上午並到現場勘察公園監控等相關安全設施；不料警方調查後情況「大反轉」，李姓女子在臉書po文的情況根本沒發生過，造成一場虛驚。

李姓女子po文聲稱，昨天下午兒子在頭份運動公園玩溜滑梯玩得好好的，突然有個戴口罩的阿姨靠近她兒子並說你好可愛喔！當下她也是笑笑的不以為意，因小孩這樣被稱讚對她來說很常發生；但就在講完話的下一秒，對方抱起她兒子就要跑走。

她po文指出，婦人要強行抱走她的小孩，她上前質問攔阻，對方卻說「這是我兒子才不是妳兒子」，當下她真的矇了，失去理智一直叫喊「妳給我放下來，把我兒子放下來！」直接一拳過去揍在對方臉上，可能婦人被揍當下重心不穩，手稍微鬆開，兒子就直接被摔在地上，她趕緊抱起兒子，旁邊有其他媽媽也上來圍住婦人叫她不要跑，但最後還是讓對方跑走。

po文引起立委邱鎮軍及縣議員、代表等各級民代關切，竹南、頭份兩地派出所及相關單位上午並共同會勘現場，研商增設公園安全、監視設施，但警方深入調查並調閱公園現場監視畫面，發現李姓女子描述的情況根本沒發生過，女子後來連發生地點也不確定，並說自己有失憶情形，她丈夫也表明妻子確有失憶問題，也有就醫證明，此事造成地方困擾深感抱歉。

頭份警方局表示，經深入調查李姓女子po文稱有婦人要偷抱走她3歲兒子的的情況並不存在，請民眾不要恐慌，也呼籲網友po文不得造假、散布不實謠言或未經查證的消息，以免觸法。