「殿堂級可頌」八月堂鬧官司！女董告前夫討2500萬 判決結果出爐

八月堂。圖／聯合報系資料照片

「殿堂級可頌」八月堂董事長劉佳雯與前夫吳企鎧離婚後，指控吳違反協議書約定，侵害商標權，使外界誤認吳是八月堂經營者，害她喪失統一時代百貨門市契約權利，損失千萬貨款，提告請求吳給付2500萬元違約金，台北地方法院判吳應賠償500萬元，可上訴。

八月堂成立於2016年間，原由劉佳雯、吳企鎧一同創立，商標則登記於劉佳雯名下；劉佳雯提告主張，吳企鎧因涉及諸多違法情事，2019年3月被免除總經理職務，雙方也簽訂協議書，約定吳應履行的各項義務。

劉佳雯指出，吳企鎧委託律師向各大百貨、商場發函，宣稱「劉佳雯僅為創達公司借名登記關係下之掛名董事長」、「吳企鎧創立之八月堂品牌」，意圖使人誤認吳企鎧才是八月堂經營者、商標權使用者。

劉佳雯表示，吳企鎧至今未依約交付文件、清點公司機器和設備，還惡意移除雙方共有儲存商業機密的雲端權限，並擅自開設八月堂快閃店、設立「八月本舖」販售與八月堂相同的產品，已被判決侵害商標權。

劉佳雯指出，吳企鎧任職期間和其他公司簽署八月堂合約，逕自收取貨款，且簽署協議書後，也沒有將八月堂在統一時代百貨、台北101的收款帳戶交還給她管理，害她喪失經營門市契約權利，也損失千萬元貨款，請求吳給付2500萬元違約金。

吳企鎧反駁，前妻假借協商離婚，要求他到公司總部談判，未料他到場後發現多名黑衣人在場，他被迫簽署協議書退出公司及八月堂經營權，他也曾提出協議書無效訴訟，但因無力繳交裁判費而被駁回。

吳企鎧指出，協議書已明定違約金為500萬元，沒有「累計」約定，認為前妻請求2500萬元有違誤，他沒有對外主張是八月堂商標有權使用者，且前妻欠他2155萬元，他才留置機器和設備，另他侵害商標權部分已賠償445萬餘元，主張應從違約金中扣除。

台北地院指出，根據簽訂協議書現場畫面，雙方律師皆在場討論、磋商，沒有發生吳企鎧所述被強迫的情形，且依協議書內容、雙方討論過程，認為約定違約金為500萬元，並沒有逐條計算的意思。吳企鎧不爭執未履行協議書第2、3、5、6條，因此劉佳雯請求給付違約金有理由，判吳應給付500萬元。