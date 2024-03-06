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不滿被質疑裝潢品質 工人怒極一腳踢破木門…代價3萬

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣陳姓裝潢師傅和周姓屋主因安裝的木板門品質起爭議，陳氣憤之下，先將木板門搬上車，又將以安裝好的木門踢破，周姓屋主提告毀損，南投地方法院以毀損罪，判處陳男拘役30日，得易科罰金3萬元。

判決書指出，前年12月陳姓男子承接南投市新建房屋的裝潢，周姓屋主認為安裝木門比設計時所提的品質差很多，要求木門品質應和設計圖所用的品質相符，兩人因此爭吵，陳男一氣之下不做了，將以安裝好的木門拆下搬上貨車。

隨後，陳男又跑進屋內，周姓屋主擔心有狀況，也跟著回到屋內，陳男逕直跑到3樓，周姓屋主走上2樓時，突然聽到3樓傳來巨響，準備上樓查看，陳男匆匆從樓梯間錯身而過。屋主到了3樓時，才發現安裝好的木門已經破裂，周姓屋主不滿提告毀損。

陳男偵訊時，矢口否認3樓木門破裂，但在3樓裝冷氣的工人，看到陳男上3樓踢了木門一下，木門被踢破。南投地院法官審理，認為陳男因房屋裝潢問題，本應理性和平尋求解決，竟損壞他人財物，因此而侵害周姓屋主財產法益，顯然欠缺法治觀念，後來雖然承認踢破木門，但還是沒和屋主和解，以毀損他人物品罪名，判處拘役30日，若易科罰金折合3萬元。

陳姓裝潢師傅不滿被屋主質疑品質，一腳踢破木門，南投地院判拘役30天。圖／本報資料照片
陳姓裝潢師傅不滿被屋主質疑品質，一腳踢破木門，南投地院判拘役30天。圖／本報資料照片

南投縣 工人 房屋 提告

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